Tarjányi Péter Magyar Péter leköpéséről: Orbitális hiba történt. Itt az ideje, hogy a kormányfő megértse, ki ő

Szerda reggel a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervről tartott sajtótájékoztatót Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Magyar és Vitézy vonattal érkezett a sajtótájékoztató helyszínére, ám indulás előtt a Nyugati pályaudvaron egy férfi állította meg őket, aki leköpte a miniszterelnököt – az esetről készült videót itt nézheti meg, ha még nem látta.

A kellemetlen jelenet és a Magyar Pétert leköpő férfi ízléstelen tette azonban nemcsak stílus-, illetve etikai kérdéseket vet fel, hanem biztonságiakat is. Hogy fordulhat elő olyan, hogy egy támadó hozzáállású személy ilyen közel mehet a miniszterelnökhöz? Ki hibázott? Mit kellene most tenni? – ezeket kérdeztük a szakértőtől.

Itt valaki biztosan hibázott. Már csak az a kérdés, hogy kicsoda

– kezdi az eset értékelését Tarjányi Péter. A biztonságpolitikai szakértő szerint alapvetően két forgatókönyv lehetséges: