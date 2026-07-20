Hétfői friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. július 20., hétfő
Friss hírek
- Magyar Péter hétfőn megkérdezi Polgár Juditot, kész-e új szerepben szolgálni hazánkat.
- Orbán Balázs szerint közjogilag hibás lesz Polgár Judit megválasztása.
- Az Ügyvédkör Bárándy Pétert ajánlja államfőnek, Magyar Péter szerint óellenzéki politikusok jelölése fel sem merülhet.
- Polt Péter reagált Gajdos László kijelentéseire.
- Négy pártmentes választás, taroltak a függetlenek. Halál, lemondás, összeférhetetlenség miatt kellett új polgármestereket választani.
- A sokat kritizált csereember góljával verte Spanyolország a fociból keveset mutató Argentínát.
- Európa-bajnok a magyar férfi junior kézilabda-válogatott. Történelme során első alkalommal lett kontinensbajnok.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- Gyöngyös és Vámosgyörk között pótlóbusz közlekedik július 20-tól augusztus 31-ig
BKK
- Az 5-ös és a 905-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Széll Kálmán tér M (Csaba utca) és a Dózsa György tér közötti megállókat Rákospalota, Kossuth utca felé.
Mai időjárás:
- Az ország nagyobb részén szinte zavartalan lesz a napsütés.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.
- Késő estére 18 és 23 fok közé hűl a levegő.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
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