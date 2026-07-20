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Hétfői friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

GETTY IMAGES
24.hu
2026. 07. 20. 06:54
GETTY IMAGES

2026. július 20., hétfő

Friss hírek

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • Gyöngyös és Vámosgyörk között pótlóbusz közlekedik július 20-tól augusztus 31-ig

BKK

  • Az 5-ös és a 905-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Széll Kálmán tér M (Csaba utca) és a Dózsa György tér közötti megállókat Rákospalota, Kossuth utca felé.

Mai időjárás:

  • Az ország nagyobb részén szinte zavartalan lesz a napsütés.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.
  • Késő estére 18 és 23 fok közé hűl a levegő.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

Névnap:

  • Illés

Deviza középárfolyam:

  • EUR 362,58
  • USD 316,91
  • CHF 392,9
  • GBP 426,02

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