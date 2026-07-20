időközi választáspolgármestercsórlovasberény
Belföld

Négy pártmentes választás, taroltak a függetlenek

Varga Jennifer /24.hu
A vasárnapi választásokon egyetlen pártnak sem volt jelöltje.
admin Farkas György
2026. 07. 20. 06:45
Varga Jennifer /24.hu
A vasárnapi választásokon egyetlen pártnak sem volt jelöltje.
Halál, lemondás, összeférhetetlenség miatt kellett új polgármestereket választani.

A független Ari Orsolya lett a Fejér megyei Csór polgármestere. A  vasárnap tartott időközi választáson a Nemzeti Választási Iroda honlapján közzétett adatok szerint 395 szavazatot kapott. Riválisa, a szintén független Zilahy Sándor 25-öt. A névjegyzékben szereplő 1578 választóból csak 423-an szavaztak, 420-an érvényesen. Csóron az összeférhetetlenségi szabályok miatt, azért tartottak időközi választást, mert a korábbi polgármester, Borics Mihály a Tisza Párt országgyűlési képviselője lett, írja az MTI.

A szintén Fejér megyei Lovasberény is független jelöltek közül választott polgármestert. Csikós Tamás 929, Geszler Márk 182 szavazatot kapott. A 2328 választóból 1111-en adták le szavazatukat, mindenki érvényesen. A települést 2019 óta vezető Südi Mihály (Fidesz-KDNP) lemondott, ezért kellett új polgármestert választani.

A Veszprém megyei Csóton a négy független jelölt közül Kékesi-Szabó Csilla lett a polgármester 196 vokssal.  Terelmes Dávid 134, Szórádi Béla, Vörösvári-Musicz Evelin 29 szavazatot kapott. A 740 választóból 432 szavazott, 431-en  érvényesen. Csót előző polgármestere, a községet 1998 óta függetlenként vezető Kékesi István április 21-én hunyt el.

A Zala megyei Felsőszenterzsébeten szintén azért volt szükség időközi polgármester-választásra, mert a korábbi független településvezető, Kálmán Elek elhunyt. Az ország egyik legkisebb településén három szavazat döntött Mihálykáné Tóth Brigitta javára. Rá 11-en, a másik független jelöltre, Nyakas Ferencre 8-an szavaztak. A falu 22 választópolgára közül 19-en jelentek meg a szavazókörben. Valamennyien érvényes szavazatot adtak le.

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