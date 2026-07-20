Orbán Balázs szerint közjogilag hibás lesz Polgár Judit megválasztása

Polgár Judit jelölésével nem az a baj, hogy ilyen vagy olyan háttere, tudása, végzettsége satöbbi van. Hanem, hogy közjogilag hibás lesz a megválasztása

– reagált Orbán Balázs, Orbán Viktor bukott miniszterelnök egykori politikai igazgatója arra, hogy Magyar Péter Polgár Juditot kéri fel a köztársasági elnöki pozícióra.

Orbán Balázs nem tért ki arra, hogy miért lenne közjogilag hibás Polgár megválasztása. Annyit írt, hogy az új köztársasági elnök döntései érvénytelenek és bármikor visszacsinálhatók lesznek. A Fidesz-frakció szétesése közben Amerikában FIFA labdarugó-világbajnokságot néző ex-miniszterelnök (még) nem reagált Polgár jelölésére.

Átmeneti időre választanak köztársasági elnököt

Az új alkotmány életbelépéséig, de maximum öt évre választanak köztársasági elnököt. Közjogilag Sulyok menesztése szabályos volt, Polgár esetleges megválasztásai is rendben mehet majd. A jelenleg hatályos törvények szerint az államfőt az Országgyűlés választja, ennek lépései a következők:

Az Országgyűlés elnöke az előző államfő távozásától számított 30 napon belül kitűzi a köztársasági elnök választás időpontját. Jelölt az lehet, akit a képviselők legalább egyötöde ajánl. Az Országgyűlés titkos szavazással választ, az első fordulóban a megválasztáshoz a képviselők kétharmadának támogatása szükséges. Ha két forduló alatt sem sikerül az új államfőt megválasztani, a harmadik szavazáson a megválasztáshoz már elég a feles többség is. (Bár a Tisza kétharmados többsége miatt ettől a forgatókönyvtől aligha kell tartani) A megválasztott köztársasági elnök esküt tesz, majd hivatalba lép.

Amennyiben így járnak el, közjogilag rendben lesz az új államfő megválasztása.

Török Gábor megosztó lépésnek nevezte Polgár Judit felkérését

A politológus szerint Polgár Judit jelölése Magyar Péter saját táborát is megosztja. Az elemző szerint vannak erős érvek Polgár Judit személye mellette, mégpedig leginkább az, hogy a politikán – és így a pártok világán – kívülről érkezik, nem valakinek az embere. Török azt írta: „ez az outsider jelleg” lehet akár a legnagyobb hátránya is: ma még nehezen képzelhető el, hogyan fog valaki, akinek semmilyen politikai előélete, ismert véleménye nincs, őrködni az államszervezet demokratikus működése felett, hogyan lesz majd érdemi ellensúly, fék, korlát.

Az igazi kihívás tehát ez lesz a jelölt számára, bizonyítani, hogy nem csak egy világszerte ismert sportoló, hanem egy felkészült, alkalmas ember lép Mádl Ferenc és Sólyom László hivatalába. Ehhez természetesen nem lesz elég sakkozni a miniszterelnökkel, bár nyilván az ilyen képek miatt is a kormány számára haszonnal kecsegtető jelölésről beszélhetünk

– fogalmazott Török.