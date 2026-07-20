Az óbudai korrupciós ügy kulcsfigurája intézte a Bivalyos csárda eladását, amit a strómanja által vezette cég vett meg, hogy luxusházakat építsen

Minimalista stílusú ikerházak és egy luxusvilla is épült a Római-parton ott, ahol egykor a nagy múltú Bivalyos csárda állt. A több mint kétszáz éves vendéglőt 2021-ben, a koronavírus-járvány idején adta el az óbudai önkormányzat. Az értékesítésről – az akkor még a DK-ban politizáló – Kiss László polgármester egy személyben döntött a veszélyhelyzetre kiadott törvényi felhatalmazásával élve.

A csaknem 2500 négyzetméteres, a Duna-parthoz közeli telek eladását és a vendéglő bontását helyben felháborodás kísérte. A ledózerolt épület romjainál műgyűjtők jelentek meg, hogy megmentsék az épület több száz éves tégláit. Ráadásul az akkori sajtóbeszámolók szerint az önkormányzat áron alul adta el az ingatlant, mindössze 180 millió forintért. Az Index azt írta, hogy a Bivalyostól csupán 1300 méterre egy kisebb telket akkoriban a tulajdonosa 300 millió forintért árult.

A csárda vevőjéről nem sokat lehetett tudni. Az önkormányzati előterjesztésben szűkszavúan annyi állt, hogy a KBT Építő, Mérnöki és Projektkoordinációs Kft. ajánlatát az önkormányzat elfogadta, és a megajánlott 180 millió forintos áron értékesíti az ingatlant. A társaság ügyvezető-tulajdonosa egy magánszemély volt, akit sem a kerületi ügyekhez, sem a politikához nem lehetett kötni.

Az eladásról szóló határozat előterjesztője Czeglédy Gergő szocialista alpolgármester volt, akit 2024-ben elsőként tartóztattak le az óbudai önkormányzatot érintő korrupciós ügyben. Ekkor derült ki, hogy valójában ki áll a vendéglőt megvárásló cég mögött.