Európa-bajnok a magyar férfi junior kézilabda-válogatott

Ezzel történelme során első alkalommal lett kontinensbajnok.

Már azzal történelmi sikert ért el a magyar junior férfi kézilabda-válogatott, hogy története során először bejutott a korosztályos Európa-bajnokság döntőjébe, ahol ráadásul azokkal a svédekkel találkozott újra, akiktől a középdöntőben sima, 40–24-os vereséget szenvedett.

Az európai szövetség honlapja szerint Sótonyi László szövetségi edző csapatában – amely a legjobb nyolc közé jutással teljesítette az előzetes célkitűzését – Gazsó Péter 18 kísérletből szerzett 14 góllal, a kapus Várady-Szabó László pedig hét védéssel zárt.

A magyarok a csoportkörben Csehországot, Szlovéniát és Lengyelországot is legyőzték, így százszázalékos mérleggel zártak. A középdöntőben a svédek elleni súlyos vereség után nyertek a házigazda Románia ellen, majd a negyeddöntőben Németországot, az elődöntőben pedig Szlovéniát búcsúztatták.