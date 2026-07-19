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Európa-bajnok a magyar férfi junior kézilabda-válogatott

admin Varga Zsuzsa
2026. 07. 19. 21:20
A magyar férfi junior kézilabda-válogatott hosszabbítás után 34-32-re legyőzte Svédországot a romániai korosztályos Európa-bajnokság vasárnapi, kolozsvári döntőjében.

Ezzel történelme során első alkalommal lett kontinensbajnok.

Már azzal történelmi sikert ért el a magyar junior férfi kézilabda-válogatott, hogy története során először bejutott a korosztályos Európa-bajnokság döntőjébe, ahol ráadásul azokkal a svédekkel találkozott újra, akiktől a középdöntőben sima, 40–24-os vereséget szenvedett.

Az európai szövetség honlapja szerint Sótonyi László szövetségi edző csapatában – amely a legjobb nyolc közé jutással teljesítette az előzetes célkitűzését – Gazsó Péter 18 kísérletből szerzett 14 góllal, a kapus Várady-Szabó László pedig hét védéssel zárt.

A magyarok a csoportkörben Csehországot, Szlovéniát és Lengyelországot is legyőzték, így százszázalékos mérleggel zártak. A középdöntőben a svédek elleni súlyos vereség után nyertek a házigazda Románia ellen, majd a negyeddöntőben Németországot, az elődöntőben pedig Szlovéniát búcsúztatták.

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