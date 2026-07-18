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Belföld

„Holnap már senki sincs biztonságban” – Orbán Viktor reagált Sulyok Tamás aláírására

orbán viktor reakció sulyok tamás aláírás
Varga Jennifer / 24.hu
Orbán Viktor, a Fidesz elnöke.
admin Birkás Péter
2026. 07. 18. 18:39
orbán viktor reakció sulyok tamás aláírás
Varga Jennifer / 24.hu
Orbán Viktor, a Fidesz elnöke.
A volt miniszterelnök szerint „ma ledőlt az utolsó gát”.

Ma ledőlt az utolsó gát.

– kezdte bejegyzését Orbán Viktor, amivel arra reagált, hogy Sulyok Tamás aláírja az Alaptörvény 17. módosítását, ami azt is jelenti, hogy annak a hatályba lépését követő naptól nem ő lesz Magyarország köztársasági elnöke.

A volt miniszterelnök szerint „az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. Ha a köztársasági elnökkel ezt meg lehetett tenni, akkor holnap már senki sincs biztonságban.”

Isten óvja Magyarországot!

– tette hozzá a Fidesz elnöke.

A Fidesz-frakció is hasonló tartalmú közleményt adott ki, mint az amerikai foci vb-n tartózkodó pártelnök.

„Magyarországon beköszöntött a nyílt hatalmi önkény időszaka, ezért a felelősséget Magyar Péter és a Tisza Párt viseli. Magyar Péter és a Tisza Párt az Európai Unióban példátlan módon erőszakos támadást intézett a köztársasági elnök ellen, méltatlan helyzetbe hozta, nyomás alá helyezte és önkényesen eltávolította tisztségéből. Erre a legsötétebb diktatúrák óta nem volt példa Magyarországon” – közölték.

Mit jelent az aláírás?

Az Országgyűlés július 13-án fogadta el, Forsthoffer Ágnes házelnök pedig még aznap elküldte aláírásra a köztársasági elnöknek az Alaptörvény 17. módosítását, amely

  • a kihirdetését követő napon megszünteti az államfő megbízatását,
  • 70 éves korhatárt vezet be az Alkotmánybíróság tagjainál,
  • kimondja, hogy az országgyűlési képviselők legfeljebb 12 évig maradhatnak hivatalban, akit háromszor megválasztottak, a következő parlamenti választáson már nem indulhat,
  • emellett a bírák kezdeményezhetik a Kúria és az Országos Bírósági Hivatal elnökének visszahívását,
  • továbbá rögzíti a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását is.

A köztársasági elnöknek az alkotmány értelmében három lehetősége volt:

  • öt napon belül aláírja és ezzel kihirdeti az alaptörvény-módosítást,
  • tiltakozásul lemond,
  • vagy – ha úgy ítéli meg, hogy az Alaptörvény módosításakor nem tartották be az előírt eljárási követelményeket – az Alkotmánybírósághoz fordul.
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