Nőket képviselő civil szervezetek kérnek helyet a szívhangrendelet egyeztetésén

Tizennyolc, a nők reproduktív egészségével és jogaival foglalkozó érdekvédelmi civil szervezet és szakértő közös levélben kéri Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztert, hogy vonja be őket a szívhangrendeletről szóló szakmai egyeztetésbe, hogy „azoknak a nőknek a szempontjai is megjelenhessenek, akiket a szabályozás érint” – áll a szervezetek által az MTI-nek pénteken küldött közös közleményben.

Mint írták, a levelet jegyző szervezetek örülnek annak, hogy a szülész-nőgyógyász szakma képviselői meghívást kaptak az egyeztetésre, de aggasztónak tartják, hogy nem nyilvános a meghívottak listája, és nem kaptak meghívást azok a szervezetek, amelyek a mindennapokban segítik és támogatják az ellátás hatásait közvetlenül viselő nőket és lányokat.

Nehezen lenne érthető, ha a szívhangrendelet kapcsán megvalósuló szakmai egyeztetésből éppen a legfőbb érintettek, a nők és képviselőik maradnának ki

emelték ki.

Úgy vélik, létfontosságú, hogy a miniszter egyeztessen ezekkel a szervezetekkel, mert csak az érdemi bevonásuk garantálja, hogy a kialakított jogszabályi és működési környezet páciensközpontú, az emberi jogokat garantáló, az érintettek tapasztalataira reflektáló és a gyakorlatban is jól alkalmazható legyen.

Ha ez nem történik meg, kérdéses, hogy a jogszabály mennyiben tartja majd szem előtt a nők egészséghez, méltósághoz és önrendelkezéshez való jogát, továbbá a szabályozás elfogadottságát és megvalósíthatóságát is veszélyezteti, mert csökkenti az elköteleződést, növeli az ellenállást és gyengíti a jogszabály gyakorlati hatékonyságát – tették hozzá.

Még nem késő egy fenntartható jogszabály elfogadása

A civil szervezetek azt kérik az egészségügyi minisztertől, hogy haladéktalanul vonja be a nőket képviselő szervezeteket az egyeztetésbe, és biztosítsa, hogy érdemben részt vehessenek a tervezés és döntéshozatal minden szakaszában, ahogyan az egy kiegyensúlyozott és páciensközpontú szakpolitikai döntéshozatal során elvárható.

Úgy fogalmaztak, még nem késő egy olyan, hosszú távon fenntartható és társadalmilag széles körben elfogadott jogszabály megalkotása, amely valóban garantálja a nők egészségét, méltóságát és biztonságát.

Ehhez csak annyi kell, hogy a kormány a korábbi ígéreteinek megfelelően ne hagyja ki a leginkább érintetteket a folyamatból

közölték.

Az egészségügyi miniszternek címzett levelet az alábbi szervezetek és szakértők írták alá: