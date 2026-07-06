Őszre lehet ítélet a 175 milliárdos orbáni örökségről

A Fővárosi Törvényszék múlt heti végzése szerint folytatódnak a fővárosi önkormányzat által indított perek a szolidaritási hozzájárulás ügyében. A nyári ítélkezési szünet miatt őszre születhetnek meg az ítéletek. Az Orbán-kormány egy rendeletben a pereket megszüntette, de az Alkotmánybíróság május elején visszamenőleges hatállyal megsemmisítette a rendelet több rendelkezését, így a főváros esetében tíz per folytatódik.

A főváros követelése meghaladja a 175 milliárd forintot, amire még jön rá a kamat. Az állam 53,6 milliárd forintos fővárosi tartozást tart nyilván, nem számítva az idei befizetést.

A Tisza-kormány eddig az összes esedékes befizetésre haladékot adott, de mindig hangsúlyozta: a törvényi kötelezettségeket minden önkormányzatnak teljesítenie kell. Kármán András pénzügyminiszter a minap átütemezte a főváros fizetési kötelezettségét október közepéig, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója pedig azt reméli, addigra pereik lezárulhatnak.

Kiss Ambrus a Népszavának azt mondta: mivel a Kúria tavaly ősszel elég egyértelmű döntést hozott a jogvitában, szerinte nem lesz nehéz ítéletet hozni az újraindult perekben. Jelezte: nem a tárgyalóteremben akarnak győzni, céljuk egy olyan megállapodás a Tisza-kormánnyal, amely nem érinti a 2026-os központi költségvetést, nem jelent további hiányt, lezárja az államnak sok milliárdos kiadást jelentő pereket, biztosítja a főváros működőképességét. Szerinte jövő januártól mindenképpen szükség lesz a működőképességet hosszútávon biztosító finanszírozási modellre, de a tervet még nem mutathatták be a kormánynak, a Tisza Párt által ígért egyeztetések nem kezdődtek el,

a kabinet időt kért, előbb a központi költségvetést akarja rendbe tenni.

A főváros vezetése elfogadta, hogy a kormány csak ősszel foglalkozik Budapest ügyével, noha folyószámlája 50 milliárdot meghaladó mínuszban van.