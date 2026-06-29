Magyar Péter rendkívüli kéréssel fordult minden magyarhoz

Magyar Péter videót rakott ki a Facebookra, amelyben közölte, hogy rendkívüli kéréssel fordul minden magyarhoz: figyeljenek az ivóvízre.

Szerdáig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. A legkritikusabb helyzet viszont az ivóvízellátásban alakult ki.

Szadán, Erdőkertesen, Sólymáron, Ürömön és Pomázon, valamint a gödöllői és nyugat-nógrádi térségben kritikus a helyzet, ezen túl Felcsúton, Mányban, Alcsútdobozon és Tabajdon vízhiány alakult ki. Szadán a hálózat túlterhelése miatt elfogyott a vezetékes ivóvíz.

– mondta a miniszterelnök. Magyar megismételte, hogy egyes helyeken a fogyasztás a megszokott mennyiség kétszerese volt, így nem tudják visszatárolni a víztározókat.

A következő két napra nagyon világos és határozott kérésem van mindenki felé: csak a valóban fontos vízhasználatra korlátozzuk az ivóvíz-felhasználást. Ne locsoljanak, ne mossanak autót, ne töltsenek medencét. Ne használjanak ivóvizet olyan célra, amely elhalasztható.

– tette hozzá. Most az a feladatunk, hogy legyen elég víz ivásra, főzésre, tisztálkodásra, mondta Magyar.

A következő két napban minden el nem pazarolt liter víz számít. Ezután megköszönte a túzoltóknak, mentőknek, katonáknak, vízügyi szakembereknek, szociális munkásoknak és önkormányzati dolgozóknak.