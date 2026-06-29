A honvédség segít vizet osztani Szadán, Felcsúton vízhiány van

Honvédségi járművek is segítik a vízellátást Szadán, ezek már elindultak, további két jármű kedden Szentendrére megy, ide kérte az eszközöket a vízszolgáltató – közölték a legfrissebb kormányzati gyorsjelentésben, hétfőn. A kormany.hu/hoseg oldalon olvasható összegzés szerint az extrém melegben túlhevülés miatt 9 esetben volt szükség betegellátásra.

A hőség miatt 22 vasútvonalon van érvényben sebességkorlátozás, több HÉV-vonalon (H5, H6, H8/H9)az alkalmazható sebességet 10km/h-val csökkentették, és több vasúti jármű is túlmelegedett: 5 Flirt motorvonat 2 Taurus lett szolgálatképtelen. A járműhiány miatt a tárnoki S36-os, valamint a százhalombattai S40-es vonalakra nem jutott üzemképes jármű. Az utasok az S40-es és a Z30-as vonattokkal utazhatnak – írták.

A tájékoztatás szerint a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. azt jelezte, hogy vízhiány alakult ki Szadán, ezért vízszállító járműveket kértek ide. A Nemzeti Vízművek Zrt. koordinációjában a Fővárosi Vízművektől és az ÉRV Zrt.-től érkeztek ide járművek, de ezek nem bizonyultak elegendőnek, további segítséget kértek. A Honvédelmi Minisztérium ezért indít útnak a településre 4 járművet Tatáról, illetve Kaposvárról.

A DMRV Zrt. teljes szolgáltatási területén, 120 településen van érvényben másodfokú vízkorlátozás, azonban a szolgáltató azt tapasztalja, hogy ennek nincs jelentős hatása a vízfogyasztásra.

Vízhiány van Felcsúton, Mányban, Alcsútdobozon és Tabajdon, az érintett lakosok száma 6797. A problémát az okozza, hogy a társszolgáltató (ÉDV Zrt.) kapacitásának végéhez érkezett, így nem tud elegendő mennyiségű ivóvizet átadni az érintett településekre, 2 lajtos kocsit irányítottak a helyszínre – ismertették.

A közlemény szerint a DMRV Zrt. szolgáltatási területén az elmúlt időszakban a gödöllői és a nyugat-nógrádi térségben, valamint Solymár és Üröm településen a vízellátás „kritikus állapotú”. A vízellátó rendszer maximális kapacitással üzemel, továbbra is rendkívül nagy a vízfogyasztás. A nagyobb, központi elosztómedencék vízszintje alacsony, több helyen tovább csökkentek a szintek. A Fővárosi Vízművek által biztosított 2 járművel, valamint az ÉRV Zrt.-től biztosított tartálykocsival zajlik a kritikus helyek vízellátásának megerősítése.

Az eddig elrendelt vízkorlátozások érezhető eredményt nem hoztak, amennyiben a felhasználók nem csökkentik a fogyasztásukat, akkor a fentiekben ismertetett térségekben kiterjedt vízhiány várható

– figyelmeztettek.

Közölték azt is, hogy a mocsai sertéstelepen tartott 14 ezer sertés számára informatikai probléma miatt nem tudják biztosítani az állatok ivóvízellátását. Ez a katasztrófavédelem és két önkéntes tűzoltó-egyesület segítségével zajlik, egy tartályos tartályos kamionnal.

A Fővárosi Önkormányzat tájékoztatása szerint a budapesti sínhálózat a hőség miatt veszélyesen felforrósodott, kerekes járművek közlekedésére balesetveszélyessé vált. Azt javasolják, hogy megkülönböztető jelzést használó gépjárművekkel lehetőleg ne hajtsanak rá a sínekre, különösen a XIII. kerületi Lehel út és Róbert Károly körút sarkától a Rákóczi hídig az 1-es villamos vonalán.

(MTI)