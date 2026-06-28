Magyar Péter kormánya első 50 napjának eredményeiről: Sokkal több felszabadult és mosolygós embert látni az utcákon

Büszke vagyok a TISZA-kormány első 50 napjára. Ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalásunkat sikerült teljesítenünk
– írta Magyar Péter miniszterelnök vasárnap reggeli Facebook-posztjában.
Ezután pontokba szedte, mire is gondol:
- Megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról.
- Az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős.
- Jelentősen olcsóbb lett a magyar államadóság finanszírozása.
- Az üzemanyag már jóval olcsóbb, mint a védett ár volt.
- Elindították a valaha volt legerősebb korrupcióellenes küzdelmet, a Tisztítótűz műveletet. Rövidesen feláll a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal. (Róna Péter a napokban arról írt, vajon kinek van igaza a tisztítótűz-vitában.)
- Elfogadták a miniszterelnöki mandátum nyolc évben korlátozását.
- Visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett ezermilliárdos állami vagyont. (Listába szedtük azokat a fideszeseket, akik azt hitték, életük végéig kaphatják a milliós illetményüket, de jött a tiszás kétharmad.)
- Jelentősen csökkentették a képviselők, a miniszterelnök és a miniszterek fizetését. Minimum 50 milliárd forintot spórolnak a képviselői költségkeretek csökkentésével.
- Leállították a devizahiteles ügyekben a végrehajtást és a kilakoltatást.
- Elkezdték „feltárni a NER legnagyobb bűneit”. Folyik a teljes átvilágítás. Bemutatták a NER luxusberuházásait.
- Megnyitották a Karmelitát és a luxusminisztériumokat. A Miniszterelnök irodáját a Karmelitából egy egyszerű minisztériumi irodába költöztették.
- Visszatértünk Európába. Újraindították a Visegrádi Négyek együttműködését. Elérték, hogy százezer kárpátaljai honfitársunk visszakapja a nyelvhasználati, oktatási, kulturális és politikai jogait.
- Megteremtették a független és pártatlan közmédia feltételeit. (Tegnap írtunk arról, hogy megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása, rövidesen kinevezik az ideiglenes vezetést.)
- Mindenki akadály nélkül gyakorolhatja a gyülekezési jogát.
- Betiltottuk a gyűlöletkeltő politikai hirdetéseket.
- Önálló oktatási, egészségügyi, környezetvédelmi és vidékfejlesztési minisztériumokat hoztak létre.
- Megszüntették a rendeleti kormányzást.
- Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez és teljes jogú tagjai maradunk a Nemzetközi Büntetőbíróságnak.
- Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy aktáit.
- Felülvizsgálták a diplomata-útlevelek kiadását.
- Több milliárdos kórházi klímafejlesztési programot indítottak.
- Megkezdték a vagyonadó és az iskolakezdési támogatás bevezetetésének előkészítését.
- Elindították az ügynökakták nyilvánosságra hozatalának folyamatát.
- Az országban rend, béke és biztonság van.
Végül azzal zárja: a magyarok döntő többsége szerint jó irányba mennek a dolgok. Sokkal több felszabadult és mosolygós embert látni az utcákon. (Így volt ez az idei Pride-on is, az ott készült videónkban arról kérdeztük az embereket, mit várnak Magyar Pétertől az LMBTQ-témát illetően.)