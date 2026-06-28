Magyar Péter kormánya első 50 napjának eredményeiről: Sokkal több felszabadult és mosolygós embert látni az utcákon

Büszke vagyok a TISZA-kormány első 50 napjára. Ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalásunkat sikerült teljesítenünk

– írta Magyar Péter miniszterelnök vasárnap reggeli Facebook-posztjában.

Ezután pontokba szedte, mire is gondol:

Megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról.

Az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős.

Jelentősen olcsóbb lett a magyar államadóság finanszírozása.

Az üzemanyag már jóval olcsóbb, mint a védett ár volt.

Elindították a valaha volt legerősebb korrupcióellenes küzdelmet, a Tisztítótűz műveletet. Rövidesen feláll a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal. ( Róna Péter a napokban arról írt, vajon kinek van igaza a tisztítótűz-vitában.)

a napokban arról írt, vajon kinek van igaza a tisztítótűz-vitában.) Elfogadták a miniszterelnöki mandátum nyolc évben korlátozását.

Visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett ezermilliárdos állami vagyont. (Listába szedtük azokat a fideszeseket, akik azt hitték, életük végéig kaphatják a milliós illetményüket, de jött a tiszás kétharmad.)

Jelentősen csökkentették a képviselők, a miniszterelnök és a miniszterek fizetését. Minimum 50 milliárd forintot spórolnak a képviselői költségkeretek csökkentésével.

Leállították a devizahiteles ügyekben a végrehajtást és a kilakoltatást.

Elkezdték „feltárni a NER legnagyobb bűneit”. Folyik a teljes átvilágítás. Bemutatták a NER luxusberuházásait.

Megnyitották a Karmelitát és a luxusminisztériumokat. A Miniszterelnök irodáját a Karmelitából egy egyszerű minisztériumi irodába költöztették.

Visszatértünk Európába. Újraindították a Visegrádi Négyek együttműködését. Elérték, hogy százezer kárpátaljai honfitársunk visszakapja a nyelvhasználati, oktatási, kulturális és politikai jogait.

Megteremtették a független és pártatlan közmédia feltételeit. (Tegnap írtunk arról, hogy megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása, rövidesen kinevezik az ideiglenes vezetést.)

Mindenki akadály nélkül gyakorolhatja a gyülekezési jogát.

Betiltottuk a gyűlöletkeltő politikai hirdetéseket.

Önálló oktatási, egészségügyi, környezetvédelmi és vidékfejlesztési minisztériumokat hoztak létre.

Megszüntették a rendeleti kormányzást.

Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez és teljes jogú tagjai maradunk a Nemzetközi Büntetőbíróságnak.

Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy aktáit.

Felülvizsgálták a diplomata-útlevelek kiadását.

Több milliárdos kórházi klímafejlesztési programot indítottak.

Megkezdték a vagyonadó és az iskolakezdési támogatás bevezetetésének előkészítését.

Elindították az ügynökakták nyilvánosságra hozatalának folyamatát.

Az országban rend, béke és biztonság van.

Végül azzal zárja: a magyarok döntő többsége szerint jó irányba mennek a dolgok. Sokkal több felszabadult és mosolygós embert látni az utcákon. (Így volt ez az idei Pride-on is, az ott készült videónkban arról kérdeztük az embereket, mit várnak Magyar Pétertől az LMBTQ-témát illetően.)