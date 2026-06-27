Megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása, rövidesen kinevezik az ideiglenes vezetést

A ma hatályba lépő médiatörvény értelmében az MTVA és a Duna Média Zrt. vezérigazgatóinak megbízatása azonnal megszűnik – közölte Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A Médiatanács tagjainak megbízatása szintén ma szűnik meg: az új tagokat az Országgyűlés jelöli majd, az elnököt pedig nyilvános pályázati eljárás keretében választják ki, tette hozzá.

Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója már korábban lemondott, most Koltay Andrásnak, a Médiatanács elnökének és Altorjai Anitának, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezetőjének is mennie kell.

Tarr elmondta azt is, hogy a parlament művelődési bizottsága várhatóan szerdán ül össze, hogy kinevezze az ideiglenes vezetést, addig az intézmények mindenkori helyettes vezérigazgatói látják el az irányítási feladatokat.

„Az ideiglenes időszak alatt társadalmi és szakmai párbeszédet folytatunk arról, hogy milyen közmédiát akarnak a magyar emberek: hiszen a közmédia az övék, nem a kormányoké és nem a politikusoké” – írta Tarr.

A közmédia átszervezését Grósz Judit miniszteri biztos felel, aki lapunknak elmondta, nem cél, hogy mindenkit kirúgjanak.