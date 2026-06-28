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Németh Balázs a kormány első 50 napjáról: Elkezdték a Rákosi-féle ÁVH újjáalapítását

Szajki Bálint / 24.hu
admin Molnár Dávid
2026. 06. 28. 13:28
Szajki Bálint / 24.hu

Sokkal több mosolygós és felszabadult embert látni az utcákon – írta többi között listájában Magyar Péter miniszterelnök, ahol Magyarország kormányának első 50 napját értékelte. Németh Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője Facebookon reagált Magyar posztjára, ám abban egy másfajta szempontból szeretett volna rávilágítani a május közepe óta eltelt időszakra.

Szerinte Magyar Péter az elmúlt másfél hónapban:

  • megmutatta, hogyan kell miniszterelnökhöz méltatlan módon viselkedni,
  • napról napra bizonyítja, milyen ha valaki nem is akar minden magyar miniszterelnöke lenni,
  • behozta a neveletlen, kocsmai stílust az Országgyűlésbe,
  • zsarolja, fenyegeti a közjogi méltóságokat
  • hozzájárult, hogy irdatlan mennyiségű uniós pénzt menjen el ukrajnai fegyvervásárlásra,
  • egy liberális oktatási miniszter kezébe adta a magyar gyerekek jövőjét,
  • kinevezett több szélsőségesen liberális államtitkárt, illetve helyettes államtitkárt,
  • elkezdték a Rákosi-féle ÁVH újjáalapítását,
  • megalázták a polgármestereket,
  • elindították a közmédia beszántását,
  • hetek óta nem tisztázza Magyar Péter az öccse szerepét a „kamu Zsolti bácsi-botrányban”.

Listánk nem teljes, azt itt elolvashatja. Az egykori MTVA-s úgy zárja posztját, ennyi az, ami hirtelen az eszébe jutott.

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