Németh Balázs a kormány első 50 napjáról: Elkezdték a Rákosi-féle ÁVH újjáalapítását

Sokkal több mosolygós és felszabadult embert látni az utcákon – írta többi között listájában Magyar Péter miniszterelnök, ahol Magyarország kormányának első 50 napját értékelte. Németh Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője Facebookon reagált Magyar posztjára, ám abban egy másfajta szempontból szeretett volna rávilágítani a május közepe óta eltelt időszakra.

Szerinte Magyar Péter az elmúlt másfél hónapban:

megmutatta, hogyan kell miniszterelnökhöz méltatlan módon viselkedni,

napról napra bizonyítja, milyen ha valaki nem is akar minden magyar miniszterelnöke lenni,

behozta a neveletlen, kocsmai stílust az Országgyűlésbe,

zsarolja, fenyegeti a közjogi méltóságokat

hozzájárult, hogy irdatlan mennyiségű uniós pénzt menjen el ukrajnai fegyvervásárlásra,

egy liberális oktatási miniszter kezébe adta a magyar gyerekek jövőjét,

kinevezett több szélsőségesen liberális államtitkárt, illetve helyettes államtitkárt,

elkezdték a Rákosi-féle ÁVH újjáalapítását,

megalázták a polgármestereket,

elindították a közmédia beszántását,

hetek óta nem tisztázza Magyar Péter az öccse szerepét a „kamu Zsolti bácsi-botrányban”.

Listánk nem teljes, azt itt elolvashatja. Az egykori MTVA-s úgy zárja posztját, ennyi az, ami hirtelen az eszébe jutott.