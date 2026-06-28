Németh Balázs a kormány első 50 napjáról: Elkezdték a Rákosi-féle ÁVH újjáalapítását

Sokkal több mosolygós és felszabadult embert látni az utcákon – írta többi között listájában Magyar Péter miniszterelnök, ahol Magyarország kormányának első 50 napját értékelte. Németh Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője Facebookon reagált Magyar posztjára, ám abban egy másfajta szempontból szeretett volna rávilágítani a május közepe óta eltelt időszakra.
Szerinte Magyar Péter az elmúlt másfél hónapban:
- megmutatta, hogyan kell miniszterelnökhöz méltatlan módon viselkedni,
- napról napra bizonyítja, milyen ha valaki nem is akar minden magyar miniszterelnöke lenni,
- behozta a neveletlen, kocsmai stílust az Országgyűlésbe,
- zsarolja, fenyegeti a közjogi méltóságokat
- hozzájárult, hogy irdatlan mennyiségű uniós pénzt menjen el ukrajnai fegyvervásárlásra,
- egy liberális oktatási miniszter kezébe adta a magyar gyerekek jövőjét,
- kinevezett több szélsőségesen liberális államtitkárt, illetve helyettes államtitkárt,
- elkezdték a Rákosi-féle ÁVH újjáalapítását,
- megalázták a polgármestereket,
- elindították a közmédia beszántását,
- hetek óta nem tisztázza Magyar Péter az öccse szerepét a „kamu Zsolti bácsi-botrányban”.
Listánk nem teljes, azt itt elolvashatja. Az egykori MTVA-s úgy zárja posztját, ennyi az, ami hirtelen az eszébe jutott.