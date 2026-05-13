Magyar Péter: Nagyon rossz állapotban vesszük át az országot, a költségvetés egészen gyalázatos állapotban van

Jövő héten öt napos tárgyalásokat folytatnak Brüsszelből érkező magas szintű delegációval az EU-s forrásokról, melynek célja, hogy Magyar Péter miniszterelnök ezt követően megállapodást kössön Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével „a Magyarországnak járó 10 milliárd eurós támogatás hazahozataláról”.

Magyar Péterék holnap veszik át a minisztériumokat, az átadás-átvételről azt mondta:

nagyon rossz állapotban vesszük át az országot, a költségvetés egészen gyalázatos állapotban van.

Orbán Viktor szerinte 22 ezer milliárdról 66 ezer milliárd forintra növelte az államadósságot. Hogy hova tűnt ennyi pénz, szerinte elég megnézni a Karmelitában vagy Rogán Antal minisztériumában fellelhető luxust.

Ezek az épületek látleletei az aljas, hazug, korrupt kormánynak

– jelentette ki Magyar Péter.

A kormány leltárát folytatva Magyar többek között elmondta, hogy az Orbán-kormány alatt háromszorosára nőttek a lakásárak, félmillióval csökkent a lakosság, 99 százalékos a kumulált infláció, 3 millió ember él mély szegénységben, miközben Mészáros Lőrinc 1000 milliárdos vagyonra tett szert.

Magyar Péter elmondta, kormányhatározatban kérik a pénzügyminisztert, hogy állítsa le minden a rendes gazdálkodás körét meghaladó kötelezettség-vállalást. Csak a pénzügyminiszter jóváhagyásával lehet majd 250 millió feletti kötelezettség-vállalásra szerződést kötni, 100 millió feletti beruházásokat is csak a pénzügyminiszter aláírásával lehet kötni.