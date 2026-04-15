Kiderült, Magyar Péter ellen már nem nyomoz a KNYF

Csak most derült ki, hogy Magyar Péter tőzsdézése ügyében már jóval a választások előtt lezárta a nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF).

„Megkeresésére tájékoztatom, hogy a bennfentes kereskedelem bűntette miatt folyamatban lévő büntetőeljárást – mivel a rendelkezésre álló adatok, illetve bizonyítási eszközök alapján nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése – a Központi Nyomozó Főügyészség 2026. március 23-án megszüntette” – tudta meg az Economx a KNYF szóvivőjétől.

Az ügyben az utolsó hivatalos információt február 23-án Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész adta. Egy írásbeli kérdésre azt válaszolta, hogy a nyomozás felderítési szakban van, tehát egy év után sem gyanúsítottak meg senkit. A büntetőeljárás ügyére akkor is a fideszes Budai Gyula kérdezett rá. Ő azt követően jelentette fel Magyar Pétert, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) lezárta vizsgálatait az ügyben. Az Index cikkei alapján ő továbbra is azt állította, hogy a Tisza Párt elnöke 2023-ban, még a Magyar Bankholding Zrt. felügyelőbizottsági tagjaként előre tudhatta, hogy Mészáros Lőrinc cége részvény-visszavásárlási akciót jelent majd be.

Magyar Péter ezt a kezdetektől cáfolta, közölte: banki kimutatásai is bizonyítják, hogy az Opus-részvényeket több nappal a bejelentés után vásárolta. Magyar Péter a bennfentes kereskedelem gyanúját a kormánypropaganda által indított hazugságcunami részének nevezte. A Tisza Párt elnöke egyébként március elején találkozott a legfőbb ügyésszel, Nagy Gábor Bálinttal, amely alaklomról azt mondta: számára teljesen nyilvánvaló, hogy egy sor ügyben politikai utasításra nem járnak el fideszes bűnözőkkel szemben, nem kezdeményezik a letartóztatásukat.