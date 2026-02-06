„Ha a sportot rosszindulatú emberek összekeverik a geopolitikával, abból mindig baj lesz” – Szijjártó fogadta a magyar teniszezőt, akivel nem fogott kezet ukrán ellenfele

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter fogadta Bondár Anna teniszezőt, akivel kedden nem volt hajlandó kezet fogni az ukrán ellenfele Kolozsváron.

Kedden Bodnár két szettben kikapott az ukrán ellenfelétől a kolozsvári tornán, ráadásul Olekszandra Olijnyikova már a mérkőzés előtt jelezte, hogy nem hajlandó kezet fogni a magyar teniszezővel, amiért az 2022 decemberében, vagyis a februári, teljes körű orosz inváziót követően részt vett egy szentpétervári bemutatótornán. „A tornát a Gazprom finanszírozta, amely az orosz háborús gépezet egyik kulcsfontosságú pénzügyi pillére. Oroszország ugyanezeket a forrásokat használja ukrán nők és gyermekek megölésére és megcsonkítására, szüleink, testvéreink és férjeink elpusztítására” – indokolt.

Ha a sportot rosszindulatú emberek összekeverik a geopolitikával, abból mindig baj lesz és méltatlan helyzetek állnak elő. Egyetlen normális ember sem hiheti a világon, hogy a sportolók felelősek lennének a politikusok döntéseiért

– írta az esetről Szijjártó.

Úgy folytatta:

Felháborító és botrányos volt, ahogyan Olekszandra Olijnikova ukrán teniszező viselkedett Bondár Annával a Kolozsvári Nemzetközi Teniszversenyen. A Bondár Anna lejáratására tett kísérlet és náci párhuzamok emlegetése leginkább az ukrán »sportolót« minősíti.

Szijjártó nemrég bekérette a külügyminisztériumba a budapesti ukrán nagykövetet, amiért szerinte Ukrajna a Tisza oldalán beavatkozik a magyar választásokba.