„Ha a sportot rosszindulatú emberek összekeverik a geopolitikával, abból mindig baj lesz” – Szijjártó fogadta a magyar teniszezőt, akivel nem fogott kezet ukrán ellenfele

2026. 02. 06. 15:48
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter fogadta Bondár Anna teniszezőt, akivel kedden nem volt hajlandó kezet fogni az ukrán ellenfele Kolozsváron.

Kedden Bodnár két szettben kikapott az ukrán ellenfelétől a kolozsvári tornán, ráadásul Olekszandra Olijnyikova már a mérkőzés előtt jelezte, hogy nem hajlandó kezet fogni a magyar teniszezővel, amiért az 2022 decemberében, vagyis a februári, teljes körű orosz inváziót követően részt vett egy szentpétervári bemutatótornán. „A tornát a Gazprom finanszírozta, amely az orosz háborús gépezet egyik kulcsfontosságú pénzügyi pillére. Oroszország ugyanezeket a forrásokat használja ukrán nők és gyermekek megölésére és megcsonkítására, szüleink, testvéreink és férjeink elpusztítására” – indokolt.

Ha a sportot rosszindulatú emberek összekeverik a geopolitikával, abból mindig baj lesz és méltatlan helyzetek állnak elő. Egyetlen normális ember sem hiheti a világon, hogy a sportolók felelősek lennének a politikusok döntéseiért

– írta az esetről Szijjártó.

Úgy folytatta:

Felháborító és botrányos volt, ahogyan Olekszandra Olijnikova ukrán teniszező viselkedett Bondár Annával a Kolozsvári Nemzetközi Teniszversenyen. A Bondár Anna lejáratására tett kísérlet és náci párhuzamok emlegetése leginkább az ukrán »sportolót« minősíti.

Szijjártó nemrég bekérette a külügyminisztériumba a budapesti ukrán nagykövetet, amiért szerinte Ukrajna a Tisza oldalán beavatkozik a magyar választásokba.

