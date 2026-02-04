7,5 kilométernyi vasúti távközlési kábelt loptak el

Öt férfi ellen emelt vádat a Balassagyarmati Járási Ügyészség, akik több kilométernyi távközlési kábelt loptak el, veszélyeztetve ezzel a vasúti közlekedés biztonságát.

A vádirat szerint az elkövetők 2024 nyarán és őszén több alkalommal elmentek a Balassagyarmat és Ipolytarnóc között kiépített vasúti pályához, ahol az oszlopokon lévő, a vasúti közlekedés biztonságát biztosító állomásközi távbeszélő szakszerű működéséhez szükséges vezetékeket levágták.

A cselekmény elkövetéséhez erővágót, kézikocsit és oszlopmászó vasat, valamint létrát is használtak, a légkábeldarabokat az éjszakai órákban vágták le az oszlopokról, azokat később járművekkel elszállítva ismeretlen helyen értékesítették.

Az eladásban részt vevő vádlottak a kábelekért kapott pénzből alkalmanként öt- vagy tízezer forintot adtak át a lopásban és a pakolásban részt vevő társaiknak.

A férfiak a vasúti pálya különböző szakaszain mindösszesen 7500 méter hosszúságú, egyedileg, kizárólag a Magyar Államvasutak Zrt. részére gyártott távközlési rézkábelt tulajdonítottak el jogtalanul, melynek értéke 22,5 millió forint volt.

A rongálás következtében az ott közlekedő teher- és üzemi vonatok rendkívül jelentős késéssel haladtak, mert a menetrendjüket biztonsági utasítások és jelzőrendszerek zárt láncolata biztosítja, és a kábelek ellopása lényegesen alacsonyabb biztonsági szintet eredményezett.

A vádlottak ellen jelentős értékre, üzletszerűen, dolog elleni erőszakkal, társtettesként folytatólagosan elkövetett lopás, ezzel halmazatban vasúti közlekedés biztonsága elleni bűntett elkövetése a vád.

Mindannyiukkal szemben letöltendő szabadságvesztést és közügyektől eltiltást indítványozott az ügyészség, a Magyar Államvasutak Zrt.-nek okozott kár megtérítése és a közel kétmillió forint bűnügyi költség együttes viselése mellett.