A Pandúr Magazinban, gasztro portálon és videojátékos weboldalon is hirdette a kormány a „Tisza-adóról” szóló nemzeti konzultációt

142 hírportálon, 136 nyomtatott sajtótermékben, 33 rádiócsatornán és 63 televíziós csatornán hirdette a kormány a legutóbbi nemzeti konzultációt – derül ki az aHang közérdekűadat-igényléséből.
A civil szervezet azt írja, hogy számos érdekességre bukkantak, mint például, hogy a Dikh TV-n vásárolt a legtöbb hirdetést darabszámra a kormány, a Pandúr Magazinban is reklámozták a konzultációt, vagy éppen hogy 7 napi hirdetésért 86 millió forintot fizettek Rogán Antalék az Origónak.
Tavaly év végén nyújtott be közérdekűadat-igénylést a Miniszterelnöki Kabinetiroda felé az aHang, hogy megtudják, pontosan milyen költségei voltak a legutóbbi nemzeti konzultációnak és hol hirdették azokat. Január közepén Rogán Antal tárcája a kérdések egy részét megválaszolta. Azt azonban, hogy mely médiumokkal, sajtóorgánumokkal – televíziós csatornákkal, rádiókkal, nyomtatott újságokkal, online hírportálokkal – kötött szerződést a kormány, nem árulták el. Ahogyan azt sem közölték, hogy mennyibe kerültek a hirdetések összesen. Ezt azzal indokolták, hogy aránytalan nehézséget okoz nekik ezt online elküldeni. Ezért felajánlották a személyes betekintés lehetőségét.
Szalóki Viktor, az aHang politikai igazgatója február 4-én, szerda reggel nézhette meg a szerződéseket, amelyekből az derült ki, hogy
2025 október 1. és december 7. között összesen 374 különböző sajtótermékben és médiumban hirdette a kormány a „Tisza-adóról” szóló nemzeti konzultációt.
Erre összesen 8,3 milliárdot költött a Miniszterelnöki Kabinetiroda. A keretszerződést Balásy Gyula cégeivel, a New Land Media Kft.-vel és a Lounge Design Kft.-vel kötötte a tárca. A legtöbb sajtótermék a Mediaworkshöz, valamint a hiperlokális médiumokat magába foglaló Village Media Kft-hez kötődik.
Az aHang olyan érdekességekre bukkant, mint az alábbiak.
Októberben:
- október 7. és 31. között 3 országos és 30 helyi rádiócsatornán reklámozták a nemzeti konzultációt, összesen 436 millió forintért.
- Szintén októberben 9 országos és 54 lokális televíziós csatornán hirdették a konzultációt.
- A nemzeti konzultáció első hónapjában, októberben a legtöbb hirdetés, szám szerint 500 darab a Dikh TV-n jelent meg 83 millió forintért.
- Október 1. és 31. között köztéri hirdetéseket 212 millió forintért – óriásplakátok, citylight, hengeroszlop – vásárolt a kormány.
Novemberben:
- november 7. és 30 között 1,4 milliárdot költött csak televíziós és rádiós hirdetésekre, míg november 12. és 30. között 1,1 milliárd forintot print sajtómegjelenésekre.
- November 12. és 30. között 16 darab megjelenésért 61,6 millió forintot fizettek a Magyar Nemzetnek, de 48,4 milliót kapott a Metropol 13 darab hirdetésért, míg a Nemzeti Sportban 5 darab hirdetés jelent meg 5,4 millió forintért.
- Ezen fenti időszakban összesen 100 hiperlokális nyomtatott újságban hirdették a konzultációt, köztük az összes Szuperinfóban.
- Olyan nyomatott magazinokban is hirdettek, mint Pandúr Magazin (473 ezer forintért) vagy a Marketing és Média Magazin (690 ezer forintért.
Decemberben:
- december 1. és 7. között, 7 nap alatt, a konzultáció utolsó szakaszában a kormány 1,2 milliárd forintot költött el nyomtatott és online sajtóban a hirdetésekre.
- Ezen fenti időszak alatt a mindmegette.hu oldalán 7 napon keresztül tették közzé a konzultáció hirdetését 36 millió forintért.
- Ezen fenti időszak alatt a legtöbb pénzt az Origo hirdetéseire költötték, ott 86 millió forint közpénzt költöttek el.
- A pcguru.hu oldalán 1,1 millió forintért, az autonavigator.hu oldalán pedig 2,5 millió forintért hirdettek decemberben
Az aHang szerint a Fidesz a mostani kampányban is hadrendbe állítja a saját médiahálózatát, és mindent be fognak vetni, hogy a lehető legtöbb helyre eljussanak az üzeneteik. A civil szervezet politikai igazgatója szerint a legfőbb probléma, hogy összecsúsznak a kormányzati-, állami- és pártüzentek, valamint hirdetések. Ennek tökéletes példája a „Tisza-adó”, amellyel a Fidesz a Tisza Pártot próbálja lejáratni és kampányfegyverként használni.
Az aHang tavaly ősszel elindította a lopnak.hu oldalt, egy „nemzeti szégyenfalat”, amelyen bemutatják, hogy a vezető politikusok és a gazdasági elit kiváltságosai hogyan hálózták be mára az egész országot. A szervezet a mostani adatokat látva úgy döntött, hogy nemcsak az oligarchákat és a politikusokat, hanem a kormány propagandagépezetét is bemutatja, így már ők is szerepelnek az oldalon.