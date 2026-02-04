A Pandúr Magazinban, gasztro portálon és videojátékos weboldalon is hirdette a kormány a „Tisza-adóról” szóló nemzeti konzultációt

142 hírportálon, 136 nyomtatott sajtótermékben, 33 rádiócsatornán és 63 televíziós csatornán hirdette a kormány a legutóbbi nemzeti konzultációt – derül ki az aHang közérdekűadat-igényléséből.

A civil szervezet azt írja, hogy számos érdekességre bukkantak, mint például, hogy a Dikh TV-n vásárolt a legtöbb hirdetést darabszámra a kormány, a Pandúr Magazinban is reklámozták a konzultációt, vagy éppen hogy 7 napi hirdetésért 86 millió forintot fizettek Rogán Antalék az Origónak.

Tavaly év végén nyújtott be közérdekűadat-igénylést a Miniszterelnöki Kabinetiroda felé az aHang, hogy megtudják, pontosan milyen költségei voltak a legutóbbi nemzeti konzultációnak és hol hirdették azokat. Január közepén Rogán Antal tárcája a kérdések egy részét megválaszolta. Azt azonban, hogy mely médiumokkal, sajtóorgánumokkal – televíziós csatornákkal, rádiókkal, nyomtatott újságokkal, online hírportálokkal – kötött szerződést a kormány, nem árulták el. Ahogyan azt sem közölték, hogy mennyibe kerültek a hirdetések összesen. Ezt azzal indokolták, hogy aránytalan nehézséget okoz nekik ezt online elküldeni. Ezért felajánlották a személyes betekintés lehetőségét.

Szalóki Viktor, az aHang politikai igazgatója február 4-én, szerda reggel nézhette meg a szerződéseket, amelyekből az derült ki, hogy

2025 október 1. és december 7. között összesen 374 különböző sajtótermékben és médiumban hirdette a kormány a „Tisza-adóról” szóló nemzeti konzultációt.

Erre összesen 8,3 milliárdot költött a Miniszterelnöki Kabinetiroda. A keretszerződést Balásy Gyula cégeivel, a New Land Media Kft.-vel és a Lounge Design Kft.-vel kötötte a tárca. A legtöbb sajtótermék a Mediaworkshöz, valamint a hiperlokális médiumokat magába foglaló Village Media Kft-hez kötődik.

Az aHang olyan érdekességekre bukkant, mint az alábbiak.

Októberben:

október 7. és 31. között 3 országos és 30 helyi rádiócsatornán reklámozták a nemzeti konzultációt, összesen 436 millió forintért.

Szintén októberben 9 országos és 54 lokális televíziós csatornán hirdették a konzultációt.

A nemzeti konzultáció első hónapjában, októberben a legtöbb hirdetés, szám szerint 500 darab a Dikh TV-n jelent meg 83 millió forintért.

Október 1. és 31. között köztéri hirdetéseket 212 millió forintért – óriásplakátok, citylight, hengeroszlop – vásárolt a kormány.

Novemberben:

november 7. és 30 között 1,4 milliárdot költött csak televíziós és rádiós hirdetésekre, míg november 12. és 30. között 1,1 milliárd forintot print sajtómegjelenésekre.

November 12. és 30. között 16 darab megjelenésért 61,6 millió forintot fizettek a Magyar Nemzetnek, de 48,4 milliót kapott a Metropol 13 darab hirdetésért, míg a Nemzeti Sportban 5 darab hirdetés jelent meg 5,4 millió forintért.

Ezen fenti időszakban összesen 100 hiperlokális nyomtatott újságban hirdették a konzultációt, köztük az összes Szuperinfóban.

Olyan nyomatott magazinokban is hirdettek, mint Pandúr Magazin (473 ezer forintért) vagy a Marketing és Média Magazin (690 ezer forintért.

Decemberben:

december 1. és 7. között, 7 nap alatt, a konzultáció utolsó szakaszában a kormány 1,2 milliárd forintot költött el nyomtatott és online sajtóban a hirdetésekre.

Ezen fenti időszak alatt a mindmegette.hu oldalán 7 napon keresztül tették közzé a konzultáció hirdetését 36 millió forintért.

Ezen fenti időszak alatt a legtöbb pénzt az Origo hirdetéseire költötték, ott 86 millió forint közpénzt költöttek el.

A pcguru.hu oldalán 1,1 millió forintért, az autonavigator.hu oldalán pedig 2,5 millió forintért hirdettek decemberben

Az aHang szerint a Fidesz a mostani kampányban is hadrendbe állítja a saját médiahálózatát, és mindent be fognak vetni, hogy a lehető legtöbb helyre eljussanak az üzeneteik. A civil szervezet politikai igazgatója szerint a legfőbb probléma, hogy összecsúsznak a kormányzati-, állami- és pártüzentek, valamint hirdetések. Ennek tökéletes példája a „Tisza-adó”, amellyel a Fidesz a Tisza Pártot próbálja lejáratni és kampányfegyverként használni.

Az aHang tavaly ősszel elindította a lopnak.hu oldalt, egy „nemzeti szégyenfalat”, amelyen bemutatják, hogy a vezető politikusok és a gazdasági elit kiváltságosai hogyan hálózták be mára az egész országot. A szervezet a mostani adatokat látva úgy döntött, hogy nemcsak az oligarchákat és a politikusokat, hanem a kormány propagandagépezetét is bemutatja, így már ők is szerepelnek az oldalon.