Fegyházba küldenék a zuglói kokainkereskedőt

Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség azzal a 40 éves férfival szemben, aki többféle kábítószert is árult Budapesten. A Fővárosi Főügyészség közleménye szerint a férfi kokaint, ecstasy tablettákat, ketamint, illetve amfetamint is árult a fővárosban.

A vádlott egy zuglói konténerraktárban bérelt egy tárolót, ahol a kábítószereket készletezte, és ezeket heti több alkalommal, a fővárosban előzetesen egyeztetett helyszíneken értékesítette vásárlóinak. A fővárosi nyomozók tavaly május 12-én ütöttek rajta a férfin, a lakhelyén, valamint a raktárhelyiségben pedig jelentős mennyiségű kábítószert, valamint 4,5 millió forintot foglaltak le digitális mérlegekkel, tartódobozokkal, fóliákkal és nagyszámú simítózáras tasakkal együtt.

Az elfogást megelőzően a férfi maga is kétféle kábítószert fogyasztott. A főügyészség fegyház-és pénzbüntetést kért a jelentős mennyiségű kábítószer kereskedelemmel vádolt férfira, és indítványozta a lefoglalt kábítószer és pénz elkobzását.