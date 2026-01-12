A 444.hu újságírója, Bábel Vilmos nyerte el a 2025-ös Transparency-Soma Díjat – közölte a Transparency International. Az 1 millió forint díjazással járó elismerést a Francia Intézetben adtak át hétfő este.

A közlemény kiemeli, hogy a tavalyi év egyik legjelentősebb hazai botránya a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó – azon belül a Szőlő utcai javítóintézetben történt –, hosszú időn át büntetlenül maradt visszaélések sorozata volt. Az ügy, amelynek nyilvánosság elé tárásán több újságíró, politikus és közéleti szereplő dolgozott, rávilágított arra, hogy miként bánnak az állami fenntartású intézményekben nevelt fiatalokkal. A 444.hu újságírójának nyomozó és tényfeltáró munkáját a zsűri kiemelkedőnek találta.

A hatrészes cikksorozat rávilágított arra, hogy az egykori igazgató közel másfél évtizeden át folytathatta káros működését az intézmény élén, visszaélve a ráruházott hatalommal.

A díjazott újságíró munkája kétséget kizáróan hozzájárult ahhoz, hogy a nyilvánosság korábban nem ismert részleteket tudjon meg az intézményben történtekről, és Juhász Péter Pál ténykedéséről

– olvasható a díjazottat méltató közleményben.

A díj odaítéléséről négyfős zsűri dönt, amelynek tagjai: Martin József Péter, a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatója; Mészáros Zsófia, újságíró, szerkesztő, a Pelikán Projekt alapító-tulajdonosa; Stumpf András, újságíró, a Válasz Online társalapítója és Urbán Ágnes, a Budapesti Corvinus Egyetem docense, a Mérték Médiaelemző Műhely igazgatója.

2023-ban a 24.hu újságírója, Nagy Gergely Miklós érdemelte ki az elismerést azzal a cikkével, amely az ellenzék 2022-es amerikai kampánytámogatásáról szólt, míg 2020-ban Horváth Csaba László kapta a díjat a költségvetési csalás miatt megvádolt fideszes képviselő, Simonka György körüli Békés megyei fantomberuházásokról, illetve újabb megítélt európai uniós támogatásokról szóló írásaiért.