Leplezni akarta a lopást az egymilliót lenyúló szerelő, de elcsúszott egy apróságon

Több mint egymillió forintot nyúlt le egy idős férfitól a nála dolgozó szerelő. A Dabasi Járási Ügyészség minősített lopás bűntette miatt állítja bíróság elé a jótevőjét lehúzó gyáli férfit.

A Pest Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a férfi jó kapcsolatot épített ki a nyugdíjassal, akinél rendszeresen különböző szerelési és barkácsolási feladatokat végzett. A későbbi áldozat megbízott a férfiban, így a gyáli otthonában a szerelő szabadon mozoghatott.

Tavaly júniusban a férfi különböző szereléseket végzett az idős férfinél. A férfi kihasználva a tulaj bizalmát és egy vésővel a bácsi hálószobájába ment. Felfeszítette a lakattal lezárt szekrényt, majd magához vett belőle egy lemezkazettát, amelyben a nyugdíjas az 1 millió 200 ezer forintját, az arany jegygyűrűjét és az útlevelét őrizte.

Ezt követően a férfi kiabálni kezdett, hogy elterelje magáról a gyanút. Azt kiáltozta, hogy valakit látott kiugrani a kerítésen, és hogy a tolvaj után szalad. Fél óra múlva visszatért a nyugdíjashoz, és 80 ezer forintot valamint az útlevelet átadta neki, azt hazudva neki, hogy azt az egyik utcasarkon találta.

Ezt követően a szerelő ismét elment, majd rövid idő után újra visszatért a házba. Ekkor azonban már ott voltak az áldozat által kihívott rendőrök is. A rendőrök átvizsgálták a szaki ruháját, amelyben megtalálták a nyugdíjastól ellopott arany jegygyűrűt. A bácsi kára így részben megtérült, a többi ellopott pénz sorsa ismeretlen. Az ügyészség letöltendő börtönbüntetést és közügyektől eltiltást kért a lopás bűntettével vádolt férfire.