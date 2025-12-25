Azután, hogy összesen 179 alkalommal riasztották a mentőket szenteste egyebek között szén-monoxid-mérgezés, kigyulladt adventi koszorú vagy épp egy ereszbe szorult macska miatt, a tűzoltók sem pihenhettek: nekik a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint legalább két alkalommal helyszínre kellett vonulniuk a nap folyamán egy-egy háztűz megfékezésére.

Orosházán egy társasházban keletkezett tűz a Hegedüs István utcában, az egyik ottani lakás konyhája gyulladt ki. A város hivatásos tűzoltói több egységgel vonultak az esethez, és két vízsugárral megfékezték a lángokat. Az épület teljes terjedelmében megtelt füsttel, alaposan ki kellett szellőztetni az oltás után. A társasházat mindenki elhagyta, a helyszínre mentőt is riasztottak, sérültekről, áldozatokról nem adtak hírt.

A Hajdú-Bihar vármegyei Földes településen a Béke utcában keletkezett tűz szintén egy konyhában, itt a tűzhelyen lévő étel gyulladt ki. „A tűz átterjedt a padlásfeljáróra, a lángokat a lakók még a püspökladányi hivatásos tűzoltók megérkezése előtt elkezdték oltani. A rajok egy vízsugárral eloltották a födémet, illetve átszellőztetik az épületet” – áll a katasztrófavédelem tájékoztatásában. Sérültekről ebben az esetben sem közöltek hírt.