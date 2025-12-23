Az Akadémiai Dolgozók Fóruma kiposztolta a HUN-REN-vezetők fizetését

„Hiába fenyegetőznek a HUN-REN vezetői jogi lépésekkel, az ADF áll az eljárások elébe, és támogatja, hogy kiderüljön az igazság a HUN-REN működésével kapcsolatban” – írja a az Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF) Facebookon. Posztjukban megosztottak egy képernyőfotót is egy táblázatról, amely a HUN-REN vezetőinek negyedéves fizetését tartalmazza.

Mint ismert, a HVG nemrég írta meg, hogy Gulyás Balázs HUN-REN-elnök és Jakab Roland vezérigazgató havonta bruttó 9,4 millió forintot keresnek – többet, mint a jegybankelnök és a köztársasági elnök. A HUN-REN tagadta, hogy ezek lennének a valós bérszintek, és jogi lépéseket helyeztek kilátásba.

Az ADF által kedden megosztott dokumentum szerint a két vezető negyedéves bére összesen 56412000 forint. Vagyis a dokumentum szerint a vezetők fejenként, havonta valóban 9,4 millió forintos fizetést kapnak.

Az egyesület szeretné, ha a HUN-REN nyilvánosságra hozná „Gulyás Balázs elnök és Jakab Roland DPK-tag vezérigazgató fizetésének” pontos összegét, és hogy ezt hivatalos dokumentumokkal is alátámasszák. Kérik az erről döntő irányítótestületi határozat pontos szövegét; általában az Irányító Testület határozatait, amelyek nem elérhetők; az Irányító Testület jegyzőkönyveit is, „melyek szintén nem elérhetők, különös tekintettel arra az ülésre, amikor a négy kutatóközpont elcsatolásáról döntöttek, és ami után több tag lemondott.”