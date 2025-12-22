Népszerű gyümölcsöt hívott vissza a SPAR

Hatósági ellenőrzés során növényvédőszer-maradék tartalmat mutattak ki az 1 kg-os kiszerelésű S-BUDGET gyorsfagyasztott szamóca termékben – írja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

A jelzés az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén keresztül érkezett, melyet követően A SPAR Magyarország Kft. az NKFH-val együttműködve azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát a hatóságunk nyomon követi.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: S-BUDGET gyorsfagyasztott szamóca

Kiszerelés: 1 kg

Minőségmegőrzési idő: 09.05.2027. valamint 02.09.2027.

Beszállító: Agrosprint Zrt.

Forgalmazó: SPAR Magyarország Kft.

A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek!

Termékvisszahívás oka: Növényvédőszer-maradék tartalom.

Az NKFH kéri, hogy amennyiben valaki a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!