Népszerű gyümölcsöt hívott vissza a SPAR

24.hu
2025. 12. 22. 15:51
Hatósági ellenőrzés során növényvédőszer-maradék tartalmat mutattak ki az 1 kg-os kiszerelésű S-BUDGET gyorsfagyasztott szamóca termékben – írja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

A jelzés az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén keresztül érkezett, melyet követően A SPAR Magyarország Kft. az NKFH-val együttműködve azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát a hatóságunk nyomon követi.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: S-BUDGET gyorsfagyasztott szamóca
  • Kiszerelés: 1 kg
  • Minőségmegőrzési idő: 09.05.2027. valamint 02.09.2027.
  • Beszállító: Agrosprint Zrt.
  • Forgalmazó: SPAR Magyarország Kft.
  • A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek!
  • Termékvisszahívás oka: Növényvédőszer-maradék tartalom.

Az NKFH kéri, hogy amennyiben valaki a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

