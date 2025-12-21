Tinilányokat gyanúsítanak a fővárosi szórakozóhelyi késelés ügyében

Ahogy azt lapunk is hírül adta, rohamkocsival szállítottak kórházba egy fiatal nőt szombat hajnalban a budapesti Peaches & Cream szórakozóhely elől, miután egy dulakodást követően mellkason szúrták. Az ügyészség közleménye szerint a rendőrség három embert gyanúsít az ügyben: egy 15, egy 17, és egy 18 éves lányt.

A friss információk szerint a 15 éves sértett és a vele egykorú támadója szóváltást követően dulakodni kezdtek, amibe a támadó 17 és 18 éves társa is becsatlakozott. A dulakodásban a 17 éves gyanúsított a földön fekvő sértett telefonját elvette, a támadó ezután kést rántott, majd mellkason szúrta a sértettet, életveszélyes sérüléseket okozva. A három elkövető és két további társuk ezután autóval menekültek a helyszínről, ám a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) munkatársai egy órán belül kézre kerítették őket. A három támadó lányt elfogták, két társukat előállították.

A 15 éves támadó letartóztatását az ügyészség emberölés kísérlete miatt, társaiét csoportos garázdaság és emberöléssel összefüggő bűnpártolás miatt indítványozta. A 17 éves gyanúsítottat a telefon elvétele miatt kifosztással is gyanúsítják. A nyomozási bíró várhatóan holnap hoz döntést a letartóztatásról.