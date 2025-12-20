késeléspeaches & creamszórakozóhely
Rohamkocsival vitték kórházba a fiatal nőt, akit egy budapesti szórakozóhely előtt késelhettek meg

24.hu
2025. 12. 20. 11:07
A közösségi médiában terjedő felvételek alapján a támadóját bilincsben vitték el a rendőrök.

Szombat hajnalban egy fiatal nőt súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba a fővárosi Peaches & Cream nevű szórakozóhely elől, akit feltételezhetően megkéselt a támadója – írja az Index.

A TikTokon elkezdett terjedni egy videó, amely szerint megszúrtak egy fiatal lányt a VI. kerületi vendéglátóhely előtt, ahol a felvétel alapján a hatóságok is jelen voltak.

Komolyan… sehol nem vagyunk biztonságban. Ma hajnalban megszúrtak egy fiatal lányt a Peaches & Club előtt. Fáradt vagyok. Szomorú. És félelmetes, hogy ez lett a valóságunk

– olvasható a videó feliratában.

@atriiibool.official @Sziasztok Papp Gergely Peaches ♬ eredeti hang - atriibool.official 📸

Súlyos sérülésekkel szállították kórházba

Az ügyben az Index kereste a rendőrséget és a mentőszolgálatot is, utóbbitól az a válasz érkezett, hogy egy fiatal lányt helyszíni ellátást követően súlyos sérüléssel rohamkocsival vittek kórházba. A Blikk egy másik ma hajnalban közzétett felvételt is megosztott, amelyen a rendőrök egy megbilincselt személyt kísérnek egy járőrautóba ugyanazon a helyen, de egyelőre nem megerősített, hogy a két ügy összefügg.

Az elmúlt hetekben nem ez az első tragédia, ami a budapesti éjszakában történt: november 29-én meghalt egy fiatal férfi a budapesti Morrison’s 2 szórakozóhelyen, a haláleset körülményeiről azóta is ellentmondásos információk keringenek a nyilvánosságban.

@sarkanyt #peacheasandcream ♬ sonido original - alvaroaaguilar

