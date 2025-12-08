Menczer Tamás üzent: vállalja a partizános vitát tiszás ellenfelével

Miközben Orbán Viktor miniszterelnök azért nem áll ki kihívójával, Magyar Péterrel, mert szerinte nem a Tisza Párt, hanem Brüsszel az ő kihívója, Menczer Tamás a Facebookon üzente meg, hogy válallja a vitát a Partizánban tiszás ellenfelével.

A Fidesz kommunikációs igazgatója azt írta, Gulyás Márton, a Partizán műsorvezetője a kecskeméti háborúellenes gyűlés előtt azt kérdezte tőle, vállalná-e a vitát a Partizánban Bujdosó Andreával, a Tisza jelöltjével. Akkor azt jelezte, megfontolja. Most azt közölte: megfontolta.

Tisztelettel tájékoztatom, hogy örömmel vállalom a vitát a Partizánban is, az Ön moderálása mellett. Kérem – ha Bujdosó Andrea is igent mond – keressen az időpont és a részletek megbeszélésével kapcsolatban

– írta Menczer. Bujdosó és Menczer Pest vármegye hármas számú egyéni választókerületében indul 2026-ban.