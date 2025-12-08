Menczer Tamás: Ilyen ez a popszakma!

A Digitális Polgári Körök kecskeméti nagygyűlése előtt Menczer Tamás a Népszava kérdésére cáfolta, hogy a Fidesz készítette azt a programot, ami alapján a Tisza Pártot adóemelési tervekkel vádolják. A kormánypártok kommunikációs igazgatója kitartott mellette, hogy a dokumentum valós, Felcsuti Péter és Lengyel László pedig a Tisza Párt szakértője.

Petschnig Mária Zita maga mondta el, hogy a Pénzügykutató Zrt. – aminek Petschnig Mária Zita a munkatársa, Lengyel László pedig a vezetője – dolgozik a Tisza Pártnak kormányprogramon, hogy ne egy éjszaka alatt kelljen megcsinálni. Látom, hogy a válaszom kicsit nehéz helyzetbe hozza, de ilyen ez a popszakma!

– tette hozzá. Menczer Tamás szerint egy új videóban Petschnig Mária Zita arról beszélt, hogy a Tisza Szigetek rendezvényein felvilágosító munkát végeznek.

Felvilágosító munka a megszorító csomag! Köszönöm, de ebből a felvilágosító munkából, én, a politikai közösségem, de szerintem az ország sem kér.

Menczer Tamás a 2012-ben a Fidesz által bevezetett ebadóról azt mondta: azok az önkormányzatok, amelyek éltek a lehetőséggel, alaposan megfontolták a döntést. A Tisza Párt esetében ez azért lenne más, mert Ukrajnába küldenék a magyarok pénzét.

A kommunikációs igazgató azt nem árulta el, hogy szavaznak-e még ebben a parlamenti ciklusban az úgynevezett átláthatósági törvényről, majd összeveszett a Népszava munkatársával, mivel az újságíró nem rögzítette a beszélgetést, amit ezért a Facebook-oldalán az év legabszurdabb párbeszédének nevezett. Felcsuti Péter közgazdász egy Facebook-posztban egyébként megismételte, hogy nem volt és ma sincs kapcsolata a Tisza Párttal és a munkatársaival. A sajtóban megjelent dokumentumon nem az ő aláírása szerepel. A Tisza Pártnak tulajdonított anyagról a sajtóban olvasott, a magyar adórendszerről sokkal kritikusabb a véleménye annál, mint amit a Tisza Pártnak tulajdonítanak.