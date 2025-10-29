Már a magyarok 63 százaléka szeretne Magyar-Orbán vitát – kutatás

Egy friss felmérés szerint már a lakosság 63 százaléka támogatná, hogy Orbán Viktor és Magyar Péter nyilvános miniszterelnök-jelölti vitán ütköztesse álláspontját, ami 7 százalékpontos növekedést jelent szeptemberhez képest – közölte aHang.

A szervezet megbízásából a 21 Kutatóközpont által 2025. október 4. és október 10. között, 1000 fő megkérdezésével készített közvélemény-kutatásból kiderült az is, hogy a két legfontosabbnak tartott témakör, amelyekről hallani szeretnének a választók, az egészségügy (25 százalék) és a korrupció (21 százalék). Ezt követi a gazdaság és munkaerőpiac (12 százalék), valamint az oktatás (8 százalék).

Demográfiai csoportok szerint a nők 30 százaléka az egészségügyet tartja a legfontosabb kérdésnek, míg a férfiaknál ez csak 20 százalék; náluk inkább a korrupció (29 százalék) és a gazdaság (12 százalék) dominál.

A fiatalok körében az egészségügy és a korrupció egyaránt 22 százalékon áll, míg a 30–39 éveseknél a korrupció vezet 32 százalékkal, az egészségügy 24 százalékkal követi. A középkorúaknál kiegyenlítettebb a kép, a 65 év felettiek pedig kevésbé kritikusak a korrupcióval szemben, viszont nagyobb arányban említik az oktatást és a nemzeti szuverenitást.

Az egészségügy minden végzettségi csoportban fontos, de az alapfokú végzettségűek körében 30 százalék említi elsőként, míg a felsőfokúaknál a korrupció (21 százalék) kerül előtérbe, és náluk a gazdaság (14 százalék) is hangsúlyosabb.

Ezt akarják a Fidesz-szavazók

Településtípus szerint a falvakban élők 31 százaléka az egészségügyet tartja a legfontosabbnak, Budapesten viszont erősebb a korrupciós érzékenység (22 százalék) és az oktatás iránti érdeklődés.

Pártpreferenciák mentén a Fidesz-szavazóknál az egészségügy (31 százalék) és a nemzeti szuverenitás (27 százalék) dominál, míg a Tisza Párt támogatóinál a korrupció (34 százalék) vezet.

A politikai érdeklődés és részvételi hajlandóság is befolyásolja a prioritásokat: a biztos szavazók körében az egészségügy (25 százalék) és a korrupció (23 százalék) fej fej mellett áll, míg az apatikus csoportban kiugróan magas (51 százalék) a „nem tudom” válasz aránya.