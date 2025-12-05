budapest-belgrád vasútvonalgyorsvasúttesztüzem
Megindult a tesztüzem az új Budapest–Belgrád vasútvonalon

Hegyi Zsolt vezérigazgató / Máv-csoport Facebook-oldala
2025. 12. 05. 15:39
Hegyi Zsolt vezérigazgató / Máv-csoport Facebook-oldala

Valós körülmények között, két mozdonnyal elindult a tesztüzem az új, 160 km hosszú Budapest–Belgrád vasútvonalon – adta hírül Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója Facebook-oldalán.

A teljes tervezett menetidő 3 és fél óra, a vonat pedig akár 160 kilométeres óránkénti sebességre is képes lesz.A vonal a személyszállítás mellett áruforgalom lebonyolítására is alkalmas, a fővároshoz közeli szakaszon pedig megindulhat az elővárosi forgalom is. Amint arról már beszámoltunk, a Budapest–Belgrád vasútvonal hivatalos átadását 2026. február 20-ára tervezi a kormány.

