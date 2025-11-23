Vitézy Dávid: Karácsony Gergely súlyosan megszegte a titoktartási szabályokat

Karácsony Gergely főpolgármester a mai Hang-interjújában súlyosan megszegte a közbeszerzésekkel kapcsolatos titoktartási szabályokat, és kivitte a Bubi-tender körüli zárt közgyűlési vitát a nyilvánosság elé

– írja vasárnapi posztjában Vitézy Dávid.

A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője szerint ez törvénysértő, ellentétes a Karácsony, és a közgyűlés minden tagja által aláírt összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozattal.

„Lenne mit reagálnom tartalmilag is, de ha megtenném, ugyanolyan törvényszegést követnék el, mint Karácsony – ugyanis egy még le nem zárt közbeszerzésben egyes ajánlattevők referenciájának érvényességéről nem beszélhetek nyilvánosan, erre szigorú eljárási szabályok vonatkoznak” – magyarázta.

Vitézy posztja szerint a főpolgármester arról beszélt a Magyar Hangnak, hogy a Közgyűlésen vita alakult ki a Bubi tender ajánlattevője kapcsán, hogy a Helsinkiből hozott referenciája érvényes-e, mivel télen a rendszer nem működik ott – és korábban elő lett írva a folyamatos üzem Budapestre a referenciák terén.

A fő vitás pont Vitézy szerint nem is ez volt, de egyelőre nem tudja jogszerűen kifejteni a további problémás pontokat.

A Magyar Hangban Karácsony ezek után szokásához híven ismét a közgyűlést, és annak nagy frakcióit kezdte szidni, hogy miért egy politikai testület akar egy közbeszerzés lezárásáról dönteni, és miért nem bízzuk ezt szakemberekre. De Karácsony ez ügyben nem mond igazat

– folytatta.

Vitézy szerint ugyanis a döntés szakemberekre van bízva ma is, a közbeszerzések lezárása nem közgyűlési hatáskör ma sem. A BKK Igazgatóságának kellene dönteni, „amely azonban – nyilván érezve, hogy necces az ügy – nem akart élni a saját jogkörével, és az alapító döntését kérte a sajátja helyett, tehát feltolta a politikai felelősséget és letolta saját magáról.” Ehhez Vitézy szerint van joguk – de a BKK kérésére dönt helyettük a Közgyűlés, nem a képviselők fontoskodása miatt, akárhogy is próbálja Karácsony ezügyben is félrevezetni a közvéleményt.

Innentől viszont a Közgyűlés politikai felelőssége, hogy alkalmas szállítót választunk-e a következő Bubi-generációra. Erről pedig lehet és kell legitim vitát folytatni – a jogszabályok szerint azonban az eljárás lezárásáig ezt tilos a nyilvánosságban megtenni. Sajnos a főpolgármester immár sorozatos törvénytelenségeket követ el, ez a mai megszólalása is ebbe a sorba illeszkedik

– zárta a bejegyzést.