Hamis szórólapon terjesztették, hogy a Tisza jelöltje a józsefvárosi időközi egyik független indulója

Jámbor András országgyűlési képviselő osztott meg egy videót arról szombaton éjszaka, hogy egy sötét kapucinit viselő fiatal férfi hamis szórólapokat helyez el parkoló autók szélvédőjén Budapesten. A szórólapok azt a valótlan állítást terjesztik, hogy a vasárnapi időközi önkormányzati választáson induló egyik független jelölt, Tóth Erzsébet a Tisza Párt jelöltje lenne.

Eljött a pillanat, amikor a Fidesz annyira kétségbeesett, hogy már Magyar Péterrel kampányol! Persze ez a szórólap kamu. Magyar Péter nem támogatja a fideszes kamujelöltet!

– kommentálta az általa megosztott videót Jámbor András, aki szerint a sötét ruhát és kapucnit viselő férfi az ő aktivistájuktól kért útbaigazítást.

Az időközi választást a kerülteben azért kellett kiírni, mert a Pikó András ellenzéki polgármester támogatásával most újrainduló Horváth Alexander júliusban lemondott a mandátumáról, miután előkerült egy videó, amivel a fiatal, tavaly még a DK támogatásával induló politikus droggyanúba keveredett.

A Losonci negyedben már a 2024-es önkormányzati választáson is nagyon szoros eredmény született, ezúttal pedig Horváth nem csak az MSZP, de immáron a DK támogatását sem bírja, a két baloldali párt egyaránt mást támogat, ami könnyen lehet, hogy a másik esélyest, a fideszes Pálovics Emese Csillát juttatja majd a testületbe. A Fidesz az állítólagos drogügyet a kampány legfontosabb témájává tette.

A független jelöltként induló 41 éves Tóth Erzsébet azzal a szlogennel kampányolt, hogy

Se Fideszt, se Pikót! Elég volt a Fidesz és a Pikó-féle óbaloldal közös pusztításából! Elég volt a múlt politikájából!

Bemutatkozásában a jelölt azt írta magáról, hogy kommunikáció- és médiaszakértő, egészségkommunikációs szakmai tanácsadó, valamint Józsefvárosban élő, ellenzéki, civil aktivista.

A választás tétjéről, és körülményeiről szóló cikkünket ide kattintva lehet olvasni.