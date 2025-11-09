Letartóztattak egy dombóvári drogdílert

Letartóztattak egy 38 éves dombóvári drogdílert, aki csaknem két éve árult rendszeresen kábítószert a városban – közölte a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság vasárnap az MTI-vel.

Mint írták, a dombóvári nyomozókhoz eljutott, hogy egy helyi lakos kábítószert árul a városban. A férfit a napokban ellenőrizték a rendőrök, akik a kocsijában több mint 300 ezer forintot, zöldes-barna növényi törettel töltött cigarettákat és tasakokba porciózott fehér port találtak. A gyorsteszt a cigaretták esetében kannabiszra, a zacskózott anyagnál pedig amfetaminra mutatott pozitív jelzést. A nyomozók átkutatták a férfi otthonát is, ahol növényi törmeléket, kábítószer-csomagoláshoz használt eszközöket – mérleget, kis zacskókat – és több mint 100 adag fehér port találtak – közölték.

A közlemény szerint a 38 éves férfit előállították és elszámoltatták, valamint kábítószer-kereskedelem bűntettével gyanúsították meg. A díler beismerte, hogy többeket „kisegített”, amikor szükségük volt „cuccra”, a marihuána grammjáért 3500 forintot, míg a speedért 4000 forintot kért. Azt is elismerte, hogy ő is fogyasztó, amit megerősített a gyorsteszt is, az ugyanis metamfetaminra, amfetaminra és THC-ra is pozitívat jelzett – írták.

A dombóvári nyomozók lefoglaltak egy több millió forint értékű autót is, a férfit őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság el is elrendelt.