Hiába ígérte a kormány, idén nem kap 17 milliárd forint pluszpénzt a gyermekvédelem

Bár belengette az Orbán-kormány, hogy még az idén 17 milliárd forint pluszpénzt kap a gyermekvédelem, erre az idén már nem kerül sor – írja a Népszava. A lap szerint ez abból a kormánypárti módosító indítványból derül ki, amit a parlament költségvetési bizottságában tárgyaltak a héten.

Vajda Zoltán, a bizottság MSZP-s elnöke arról tájékoztatta a lapot, hogy Kisgergely Kornél, a Nemzetgazdasági Minisztérium államháztartásért felelős államtitkára kijelentette:

az összeg jelentős részét nem ebben az évben költik el.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter egy hónapja a Kormányinfón azt mondta: már idén 17 milliárd forintot juttat a kormány az intézményrendszernek. A Magyar Közlönyben erről annyi jelent meg, hogy 6,8 milliárd forint elköltéséről már rendelkeztek, november 1-jétől a gyermekotthonokban élők étkeztetésére fordítandó költség legalacsonyabb összege napi 2700 forintra emelkedik, így az óvodai, iskolai étkeztetés finanszírozására felhasznált 1300 forinttal együtt napi 4000 forint jut a gyermekek élelmezésére. Ruházatra évi 200 ezer forintot szánnak, a zsebpénz a kétszeresére nő. Jövő januártól pedig a szabadidős és sporttevékenységének támogatása minimum 50 ezer forint lesz.

További mintegy 10 milliárd sorsát az ígéret szerint a Belügyminisztériumnak kellene ismertetni, legalábbis október 9-én ez hangzott el a Kormányinfón. Majd Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár október 31-én arról beszélt, hogy a héten kiderülnek a további részletek, ám nem így történt.