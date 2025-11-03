iványi gáborvádemelésdonáth anna
Belföld

Donáth Anna: Hivatalos személy elleni erőszakkal vádolnak egy akadémikust, egy kisgyereket nevelő anyát és két nyugdíjast

Szajki Bálint / 24.hu
24.hu
2025. 11. 03. 18:28
Szajki Bálint / 24.hu

A tavaly szeptemberi kihallgatás óta nem értesítettek és nem tájékoztattak semmiről abban az ügyben, amelyben hétfőn vádat emeltek velem, Iványi Gáborral és több más politikussal szemben is – mondta Donáth Anna a Telexnek. A Momentum volt elnöke jelezte: hétfőn is csak egy négysoros tájékoztatást küldtek neki.

Donáth Anna úgy fogalmazott:

abszurd, hogy hivatalos személy elleni erőszak miatt vádat emelnek egy akadémikus, egy kisgyereket nevelő anyuka, és két nyugdíjas ellen, nem beszélve Iványi Gáborról, akit csak a Szentlélek tart egyben.

Ahogy korábban megírtuk, vádat emeltek Iványi Gábor, Szél Bernadett volt országgyűlési képviselő, Gurmai Zita országgyűlési képviselő, Szél Bernadett és Herényi Károly volt országgyűlési képviselők és két társuk ellen hivatalos személy elleni erőszak miatt.

Iványi lapunktól tudta meg, hogy vádat emeltek ellene, és az Oltalom Karitatív Egyesület vezetője többek közt azt mondta a 24.hu-nak:

Amennyiben bezárnak, akkor a börtönből folytatom majd a börtön-pasztorációt, és elolvasom majd azokat a könyveket, amikre eddig nem jutott időm

