Megerőszakolta a 11 éves nevelt lányát, és annak 8 éves kishúgával és barátnőjével is erőszakoskodott

Húsz év fegyházbüntetésre és tíz év fegyházbüntetésre ítélte Székesfehérvári Törvényszék azt a férfit, aki éveken át szexuálisan bántalmazta a nevelt kislányait és a gyermekek egyik barátnőjével is erőszakoskodott. A folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntette, kiskorú veszélyeztetésének bűntette és kapcsolati erőszak bűntette miatt elítélt férfi feltételesen sem bocsátható szabadságra.

Értesüléseink szerint a férfi a 11 éves nevelt lányát megerőszakolta, és annak 8 éves húgával pedig többször is erőszakkal, szexuális cselekményt végzett. Úgy tudjuk, hogy a férfi az egyik nevelt kislányának a 12 éves barátnőjével is erőszakoskodott, amikor az náluk aludt.

Jászberényiné Király Teodóra, a Fejér Vármegyei Főügyészség szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre azt mondta, hogy a férfi tagadta a bűnösségét, és a védőjével együtt fellebbezett az ítélet ellen.

A vádirat szerint a férfi élettársának gyermekeivel 2017-től 2020-ig erőszakkal, a kiskorú sértettek védekezésre képtelen állapotát kihasználva, illetve fenyegetéssel szexuális cselekményt végzett. A férfi az egyik kislányt rendszeresen verte és megalázta. Acélbetétes bakanccsal rugdosta és folyamatosan emberi méltóságát súlyosan sértő kifejezésekkel illette.

A férfi az egyik gyermek barátnőjével is – védekezésre képtelen állapotát kihasználva – szexuális cselekményt végzett. Az elkövető a szülői felügyeletből eredő kötelezettségét súlyosan megszegte és a kisgyermekek pszichés és fizikai fejlődését veszélyeztette.

A férfit húsz év fegyházra ítélték azzal, hogy feltételesen sem bocsátható szabadságra. Emellett eltiltották minden olyan foglalkozástól, amely révén kiskorúakkal kerülne kapcsolatba. Az ítélet nem jogerős.