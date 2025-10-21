Törvénymódosításra készül a kormány az oltásellenesek miatt

Egy keddi háttérbeszélgetésen Takács Péter egészségügyi államtitkár bejelentette, hogy a kormány törvényt módosítana a hazánkban és Európa-szerte felerősödött oltásellenesség miatt. Az államtitkársághoz a háziorvosoktól és a Magyar Orvosi Kamarától is érkezett jelzés, miszerint az orvosok munkáját nehezíti, sőt próbálja ellehetetleníteni az oltásellenesek azon gyakorlata, hogy perbe fogják a doktorokat.

Takács Péter úgy tudja, hogy Magyarországon jelenleg 49 ilyen jellegű per van folyamatban, ezek közül több már a bírósági szakasznál jár. Az adatok számára azt jelzik, hogy kezd tömegessé válni ez a gyakorlat, ezért „összeült” Tuzson Bence igazságügyi és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, akikkel arra jutottak, hogy törvényt kell módosítani. Ennek lényege, hogy az oltásellenes perek ne polgári úton folytatódjanak, hanem a bíróságok a hozzájuk beérkezett perkérelmeket helyezzék át a közigazgatási bíróságokra, mivel ezen perek alanyai valójában nem az orvosok, hanem a kormányhivatalok.

Ez nagyban megkönnyíti a háziorvosok és házi gyermekorvosok életét, mert nem kell majd bíróságra járniuk

– érvelt Takács Péter, aki megköszönte a MOK kezdeményezését és a kollegiális szakmai vezetők segítségét is.

Az államtitkár elismerte, hogy néhány nyugat-európai országban bevezették ugyan a védőoltások választhatóságát, ám hozzátette: „nem kell mindenben a nyugatot majmolni, onnan azt kell elhozni, ami jól működik, nem azt, ami hülyeség”.

Nemrég Ausztriában és Szlovéniában volt szamárköhögés-járvány, Romániában és Ukrajnában pedig kanyarójárvány ütötte fel a fejét, ami miatt újra kellett oltani a keleti határnál az egészségügyi dolgozókat – elevenítette fel Takács Péter.

Az életkorhoz kötött kötelező védőoltások beadása Magyarországon jogilag szabályozott. A Mi Hazánk politikai programjának egyik fő eleme az, hogy kötelező helyett választhatók legyenek az oltások.