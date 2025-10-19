navnyomozásszexuális erőszak
Szexuális erőszak miatt letartóztattak egy NAV-os kiképzőt

admin Spirk József
2025. 10. 19. 12:00

A napokban letartóztatásba került a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egyik debreceni kiképzője, akit kapcsolati erőszak elkövetésével gyanúsítanak.

A 24.hu információi szerint a férfi a NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézetének debreceni alkalmazottja volt, és az adóhatósági állomány számára tartott fegyverhasználati oktatást.

Az 50-es férfi az utóbbi időben tartósan Szegeden teljesített szolgálatot.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság megkeresésünkre megerősítette, hogy a kiképzőt nőismerőse jelentette fel nemi erőszak és testi sértés miatt. Az ügyben a Szegedi Rendőrkapitányság folytat eljárást – közölték.

Arra a kérdésünkre, pontosan milyen gyanúsítással folyik az eljárás, nem kaptunk választ. Mint írták: a nyomozás érdekeire tekintettel részletesebb információt nem adnak ki.

