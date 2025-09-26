sebők évamomentummegütötték
Megütötték a Momentum képviselőjét szórólapozás közben

2025. 09. 26. 18:48
A Széll Kálmán téren lépett oda hozzá egy férfi.

Sebők Éva, a Momentum képviselője a Széll Kálmán téren szórólapozott a Momentum új plakátkiállítása mellett. A képviselő videóban beszélt arról a Facebookon, hogy egy „úriembernek nem nevezhető, férfinek sem nevezhető személy” megütötte. Sebők azt mondta, hogy amint azt mondta, rendőrt hív, a férfi elmenekült.

Szerinte a felelősség egyértelműen a kormánypártokat illeti a mostani helyzetért. Azt is elmondta, hogy nem szaladt utána, mert szerinte nem ért annyit az egész, békességet kívánt az embernek.

Később kommentben hozzátette, hogy amikor a rendőrök megérkeztek, az ember visszajött bemutatkozni, és azt mondta:

Szerintem miattam vannak itt.

Előállították garázdaság gyanújával.

