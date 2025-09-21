Majd hárommillióba került a Skóciában meghalt Huszti-lányok hazahozatala, de a tragédia után indult gyűjtésből nem jutott a szülőknek

Hiába telt el csaknem egy év azóta, hogy biztossá vált, Huszti Henrietta és Eliza meghalt a skóciai Aberdeenben, az ikrek édesapja még mindig nem nyughatott meg: úgy gondolja, nem baleset miatt vesztették életét a két lánya, a tragédiát pedig tovább súlyosbítja, hogy a történtek a családot is megosztották – írta a Blikk.

A két 32 éves nő január 7-én tűnt el az északkelet-skóciai városban, egy térfigyelő kamera felvételén láthatók utoljára, ahogy a helyi Dee folyó felett átívelő Victoria hídon állnak hajnali 2 óra 12 perckor. Holttestüket január 31-én, néhány óra eltéréssel találták meg a Dee folyóban, a Queen Elizabeth, illetve a szomszédos Victoria híd közelében. A skóciai rendőrség hivatalosan február 11-én jelentette be, hogy azonosította az ikerpárt, idegenkezűség gyanúja nem merült fel. A hivatalos vizsgálati eredmény szerint halálukat fulladás okozta.

Egy Skóciában élő egykori magyar nyomozó is kézbe vette az ügyet, olyan momentumokra hívta fel a figyelmet, amivel a hatóságok vagy nem foglalkoztak, vagy fel sem tűnt nekik. Huszti Miklóstól, a lányok édesapjától megtudtuk, hogy a magánnyomozásba kezdő férfi mind a mai napig nem adta fel, hogy felderítse a teljes történetet.

A magyar nyomozó továbbra is dolgozik az ügyön és az információk alapján biztos vagyok benne, hogy a lányaim bűncselekmény áldozatává váltak

– mondta a Blikknek az édesapa. Huszti Miklós néhány napja járt a közjegyzőnél a hagyatéki eljárás miatt. Az önmagában is szomorú eljárást még keserűbbé tette, hogy az édesapának és a lányok édesanyjának most kellett kifizetniük a két áldozat hazahozatalának költségét.

A szülők összesen 2,8 millió forintot fizettek, amit levontak abból a pénzből, amit a lányaik után örököltek.

Tudom, hogy a Skóciában élő magyarok pénzt gyűjtöttek a családunknak, ebből azonban mi egy forintot sem kaptunk, úgy tudom, a fiamhoz és a harmadik lányomhoz került a pénz

– mondta az édesapa.

A tragédia éket vert a családtagok közé, az édesapának nagyon rosszulesett, hogy bár eredetileg a teljes család javára indult a gyűjtés, két gyermeke mégsem szállt be az ő költségeibe. Az interneten indított akció honlapja mind a mai napig elérhető. Itt pontosan látszik, hogy az eredetileg kitűzött összeg több mint ötszöröse, 8200 angol font, vagyis mintegy 3,7 millió forint jött össze az adományozóktól.

Eliza és Henrietta hamvait áprilisban hozhatta haza a család, ám a bürokrácia miatt még másfél hónapig nem temettethették el őket. Végül júniusban Monoron helyezték őket örök nyugalomra.