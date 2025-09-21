Az utcán lett rosszul, meghalt a 38 éves budaörsi nyomozó

38 éves korában meghalt Rózsás Péter Budaörsi Rendőrkapitányság egyik nyomozója, közölte a Biatorbágyi Bűnmegelőzés Facebook-oldalán. Mint írták: a nyomozó a családjához indult haza csütörtök este, de már nem érkezett meg.

Az utcán lett rosszul és hiába volt a gyors orvosi ellátás, már nem lehetett rajta segíteni. A bejelentést követően minden szolgálatban lévő rendőr, polgárőr azonnal helyszínre indult, hátha tudnak valamit még tenni. Fátyolos szemmel, szótlanul segítettek a mentőszolgálat munkatársainak, imádkozva a csodáért. de a csoda nem érkezett Péter a helyszínen elhunyt

– írták a posztban. Egyúttal jelezték: a nyomozónak több biatorbágyi bűncselekmény felderítésében is komoly szerepe volt. „Most már az égi rendőrséget segíti, de biztosan mosolyogva tekint vissza ránk és már fentről segíti a munkánkat” – fogalmaztak.