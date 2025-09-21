józsefvárosidőközi választáskecskeméti lászlókorma lajos
A Fidesz nyerte meg a lakását kibelező fideszes képviselő mandátumát a Józsefvárosban

2025. 09. 21. 20:55

A Fidesz visszanyerte Budapesten a Józsefvárosban a képviselőségre méltatlanná vált fideszes politikus önkormányzati mandátumát.

A VIII. kerületben tartott időközi egyéni választókerületi képviselő választáson a kormánypárt jelöltje, Kozma Lajos 52,27 százalékkal nyert. A kutyapártos Balázs András 42,28, a független Simon György pedig 5,45 százalékot kapott.

A részvételi aktivitás meglehetősen alacsony volt, a szavazásra jogosultaknak mindössze a 21,68 százaléka adta le szavazatát.

Kecskeméti Lászlót, a Fidesz-KDNP józsefvárosi önkormányzati képviselőjét májusban fosztották meg mandátumától, miután a Fővárosi Ítélőtábla másodfokú, jogerős döntésében is kimondta, hogy  politikus nem tett eleget a jogerős bírósági ítéletben foglalt kötelezettségének, és nem hagyta el az általa jogcím nélkül használt önkormányzati lakást.

Kecskeméti volt az a fideszes képviselő, aki kibelezve adta át az önkormányzati lakását, amiből eleve nehezen költözött ki.

Az eljárás előzménye az volt, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat képviselő-testülete 2024 novemberében megszüntette Kecskeméti László mandátumát, miután a képviselő nem hajtotta végre a bíróság által elrendelt kötelezettségét az általa lakott önkormányzati lakás kiürítésére. A képviselő a döntés ellen fellebbezett, azonban a másodfokú bíróság helybenhagyta az elsőfokú ítéletet, megerősítve a méltatlanság megállapítását. A jogerős döntést követően a törvény alapján Kecskeméti László mandátuma megszűnt, ezután a Fideszből is kilépett.

Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz vezetője is gratulált az utódnak.

