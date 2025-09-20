Orbán: naggyá tesszük Magyarországot, Lázár János a legbátrabb politikus a nemzeti oldalon

“Már megint egész jól nézünk ki, sőt, egyre jobban. Olyan sokan vagyunk, hogy lassan kinőjük az összes konferenciatermet és csarnokot” – kezdte beszédét Orbán Viktor. Ezután mondta azt a kormányfő, hogy legközelebb a “szabad ég alatt találkozunk, mondjuk október 23-án, a békemeneten.” Ezután külön szól Bencsik Andráshoz, Demjén Ferenc, Schmitt Pálhoz, Rákay Philiphez, Szarka Tamáshoz, B. Kiss Attilához, Hende Csabához, Kudlik Júliához.

Beszéde első részében a korszakváltásokról beszélt Orbán. Anno „azt gondoltam, mi majd naggyá tesszük Magyarországot” – mondta Orbán, aki jelezte, hogy a cél eddig még nem teljesedett be. Arról beszélt, hogy mit jelent a győzelem a békeidőben. „A győzelem békeidőben minden népnek mást jelent. Magyarországon ez azt jelenti, hogy képes vagy megváltoztatni a rád mért sorsot.” Magyarországra ugyanis a nagyhatalmak azt a sorsot mérték, hogy „kicsik legyünk és szegények, örökre.” Ám „a mi nemzedékünk úgy döntött, hogy nagyok legyünk és gazdagok” – mondta Orbán.

Egyszerűen naggyá tesszük Magyarországot.

„Azt gondoltam, elég lesz egy ügyes manőver, aztán nyugodt vizek és gyarapodás. Álom, álom, édes álom” – folytatta Orbán, aki korábban unalmas kormányzásra gondolt, de a rendszerváltás után 35 évvel szertefoszlott az a remény, hogy „elég lesz egy váltás.” Tehát most is váltás előtt állunk. „Hogy mi lesz velünk magyarokkal, az épp most dől el”- folytatta. Azt mondta Orbán, hogy most intellektuális, politikai, személyes bátorság kell. „Európa világa, ahogy eddig ismertük, és szerettük, véget ért.” A nyugatról azt mondta Orbán: „nem szabad őket másolni, mert mi is vesztőpályára kerülünk.” A “migránspolitikánk jobb, az adórendszerünk jobb, a családpolitikánk jobb, mint a nyugatiaké.”

Merjük újra naggyá tenni Magyarországot.

Hozzátette: Ukrajna nem tagja az EU-nak és nem is lesz, mert háborúba és csődbe vinné Magyarországot. Ezután azzal folytatta Orbán, hogy Lázár Jánost a nemzeti oldal legbátrabb politikusának nevezte. Orbán ezután rátért a Digitális Polgári Körökre, ami szerinte védelmet nyújt a baloldali álhírek ellen, egyúttal hatalmas építőenergiát szabadít fel. Mint mondta, “átkeltünk Vereckei-hágón, már 120 ezer főt számlál a digitális polgárok hálózata, de a „következő hónapokban meg kell kétszereznünk az erőnket.”

“Egyik kézbe kard, a másikba vakolókanál kell” – mondta. A kard a Harcosok Klubját jelenti, a vakolókanál a DPK-t.

Naggyá fogjuk tenni Magyarországot

– zárta beszédét Orbán.