Az ÉKM a miskolci vasútvonal biztonsági berendezéséről: Működik, de zavarérzékeny

Nagy Borbála / 24.hu
2025. 09. 14. 14:54
Nagy Borbála / 24.hu

A pár éve felújított miskolci vonal egy pontján évek óta nem működik a mozdonyvezetőt figyelmeztető és ellenőrző biztonsági berendezés – közölte Hadházy Ákos egy 2024 júliusi MÁV-os jegyzőkönyv alapján. A független képviselő szerint ez a fontos biztonsági rendszer sok éve, a felújítás óta nem működik (nem megfelelően működik – a szerk.) a miskolci fővonal egy pontján. Ráadásul úgy, hogy erről a MÁV vezetői is tudnak.

A témára reagált az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) is. Eszerint

a berendezés működik, de zavarérzékeny. A probléma pontszerű, nem a vonal egészét érinti. Az utasok biztonságban vannak, a jelenség nem befolyásolja a közlekedésbiztonságot.

Közölték azt is, hogy „ jelfeladás az adott szakasz egy-egy pontján valóban nem azzal a megbízhatósággal működik, ahogy azt a MÁV-csoport megrendelte és elvárja. A hibát ki kell javítani, méghozzá garanciálisan!” Kifejtették továbbá, hogy a berendezés telepítésében és működtetésében két vállalkozó vett részt, közöttük azonban vita áll fenn a felelősség kérdésében. A MÁV-csoport sürgeti a vita lezárását és a hiba végleges, garanciális keretek közötti elhárítását. – A legfontosabb azonban a biztonság: ez a berendezés időszakos és pontszerű zavarai ellenére is biztosított, hiszen a kérdéses berendezés csupán kiegészíti a biztosító berendezést, ami a teljes vonalon hibátlanul működik – írták.

