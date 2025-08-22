közlönykormányterrorelhárítási központtek
Kiemelt beruházás lett a Terrorelhárítási Központ bővítése

2025. 08. 22. 06:35
A döntés hatályba lépett.

Megjelent a Magyar Közlönyben a rendelet, amely nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánítja a Terrorelhárítási Központ (TEK) építési beruházását „az annak megvalósítását megelőző bontási feladatok gyorsabb, egyszerűbb és hatékonyabb megvalósítása érdekében”.

Az Orbán Viktor miniszterelnök által jegyzett döntés szerint a Budapest X. kerület, belterület 38902 helyrajzi számú ingatlan esetében a TEK bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő minden érintett szakhatóság esetében egységesen nyolc nap.

A megadott helyrajzi szám alapján ez a terület a korábban elgettósodott Hős utca 15., ahol a lakások kisajátítása után most a Terrorelhárítási Központ terjeszkedhet. A korábbi tervek szerint a bontás után itt épül az új műveleti komplexuma. A TEK régóta tervezett beruházásáról még 2020-ban döntött a kormány,

A péntektől hatályos rendelet szerint a koordinációért a fővárosi kormányhivatalt vezető főispán, Sára Botond felel.

