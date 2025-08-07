Levette a pólóját, és kalapáccsal rendezte a közlekedési affért egy emberkedő férfi Budapesten – videó

Azonosították azt a férfit, aki pár nappal ezelőtt kalapáccsal akarta rendezni a közlekedési affért egy másik autóssal Csepelen. A Budapesti Autósok Közössége által közzétett videón az látható, amint a két sofőr kiszáll az autóból, majd az egyikük kalapáccsal fenyegeti folyamatosan a másikat.

A BRFK a felvétel kapcsán eljárást indított, hivatalosan bekérték az eredeti felvételeket, majd néhány napon belül azonosították a két járművezetőt.

Az adatok szerint a két férfi augusztus 2-án Csepelen egy közlekedési konfliktust követően állt meg az úton, majd amikor kiszálltak a kocsijukból, a 28 éves sofőr elővett egy kalapácsot és fenyegető mozdulatokat tett a másik felé. Az eset során nem sérült meg egyikük sem.

A rendőrség felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntettével gyanúsította meg a kalapáccsal hadonászó férfit. Az eljárás során az is kiderült, hogy a támadónak visszavonták korábban a vezetői engedélyét közlekedési szabálysértések miatt. Ráadásul az általa vezetett autót kivonták a forgalomból, valamint a gépkocsinak érvényes műszakija és biztosítása sem volt Ezek miatt a rendőrök szabálysértési feljelentést tettek ellene.