Orbán a Pride-ról: Felcsúton azt mondom, hogy szégyen, Budapesten azt, hogy balítélet

A Pride-al kapcsolatos kérdésre Orbán Viktor először azt mondta, hogy „mi a fészkes fenét” keresett volna ő ott, majd azt mondta az eseményről, hogy

ha Felcsúton vagyok, azt mondom, szégyen, ha itt vagyok Budapesten, azt mondom, hogy balítélet”

A 2022-es választással párhuzamosan tartott népszavazás kapcsán azt mondta, azon 3,7 millió ember nemet mondott, azonban voltak, akik érvénytelenül töltötték ki az ívet, és voltak olyanok is, akik ellene szavaztak, tehát „van támogatottsága Magyarországon „a gendernek”, amit a Pride leír”. Emellett a felvonulásra „öncélú szexualitásként” is hivatkozott.

A miniszterelnök arról beszélt, hogy Brüsszelben kiadták a parancsot arról, hogy Pride-nak lennie kell, megtalálták hozzá azokat, akik megszervezték, a főváros végrehajtotta ezt, és az ellenzék hívei felsorakoztak emögé.

Azt mondta, hogy most a Pride ügyében történt ez, azonban ha nem „nemzeti kormány” lenne, Ukrajna és a migráció ügyében is ez történne az országban, és akkor végünk lenne. „Ha egy brüsszeli kormány van, ez történne, és az emberek még tapsolnának is hozzá” – tette hozzá.