Együttérez nyomorult szakmájuk miatt a rendőrökkel Hadházy Ákos

Hadházy Ákos független képviselő Facebook-oldalán reagált arra, hogy feljelentették az átláthatósági törvény visszavonását is követelő keddi tüntetés miatt. Azt írta: tegnap megtapsolták a rendőröket,

mert nincs ennél nehezebb és nyomorultabb szakma most Magyarországon. Ugyanis ezeknek az embereknek a többsége azért ment rendőrnek és arra esküdött fel, hogy üldözze a bűnözőket. De most a bűnözőket kell szolgálniuk a bűnözőknek kell engedelmeskedniük.

Kiemelte: minden gúny és minden irónia nélkül együttérez velük, mert tudja – sokan elmondták közülük neki is –, hogy mennyire elegük van a rendszerből. Ugyanakkor nem érez együtt a felsővezetőkkel, akik szerinte a hatalom talpát nyalják, Orbán Viktor megrendelésére, még saját törvényeiket is megsértve betiltották az Erzsébet hídon a tüntetést, próbálnak törvénytelen büntetésekkel tüntetőket elriasztani. Hadházy Ákos szemtelennek tartja a feljelentéséről kiadott közleményt.

FONTOS: ugyan ma is kiadtak egy szemtelen közleményt arról, hogy majd jól feljelentenek engem azért, mert átvittem a tömeget a Ferenciek teréről az ÁVH villájához. De ettől ne ijedjen meg senki, az alábbiak miatt:

1) A mostani törvények szerint ezért csak engem büntethetnének pénzbírsággal, nem a tüntetőket

2) Ha meg is büntetnének, törvénytelenül tennék.

Megismételte: még a Fidesz törvényei szerint sem kell bejelenteni olyan gyűlést, amelyik egy friss fejlemény miatt jön spontán létre. Kedden szavazta meg a szakbizottság a szigorítást, amely szerint már az idei egyszázalékos szja-felajánlásokat is elvehetik azoktól, akik felkerülnek a Lánczi Tamás által vezetett Szuverenitásvédelmi Hivatal listájára, így kedden a Szuverenitásvédelmi Hivatal épülete előtt törvényesen tartottak nem bejelentett tüntetést (flash mobot). Ahhoz ők is teljesen törvényes módon, a Ferenciek terén tartott tüntetés után csatlakoztak, amit a helyszínen be is jelentett a rendőröknek.