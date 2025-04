Kiabáltak Lázárral, és felkérdezték, hogy miért most jutott eszébe a Fidesznek a pedofil-ügy, és hol a beígért repülőrajt

Nagykőrösön tartott újabb fórumot Lázár János építési és közlekedési miniszter. Az eddigi forgatókönyv szerint itt is volt egy olyan panel, ahol Lázár János elmondta, hogy miért nem lenne jó, ha Ukrajna csatlakozna az Európai Unióhoz. Lázár ezúttal is beszélt arról, hogy a pedofilokat halálra kellene ítélni, majd azt mondta, „nézzék meg, hogy a következő hónapokban mi történik ebben az ügyben.” Szerinte ebben az ügyben inkvizítorként kell viselkedni. „Minden hibánkkal együtt is több volt a jó, mint a rossz” – mondta összegzően a Fidesz kormányzásáról.

Ennyire futotta az időből és az erőből.

Beszéde közben – feltehetően Tisza-tagok – bekiabáltak, mire Lázár azt mondta: „itt lehet kérdezni, nem úgy, mint maguknál. A Tiszánál nem lehet kérdezni”. Lázárral máskor is kiabáltak a fórumon megjelentek, amikor szerintük Lázár összemosta a homoszexualitást a pedofíliával.

Utóbbi témában is kérdezték Lázárt. „15 év alatt miért most jutott eszébe a Fidesznek ez az ügy? Azért, mert az egyház is belekeveredett” – tettek utalást a kegyelmi-ügyre. A halálbüntetésről is megkérdezték, hogy komolyan gondolja-e Lázár, mert ha igen, „Kossuth forog a sírjában”. Az egyik felszólaló azt mondta, hogy „Önök azok, akik megosztották az országot, Ön beszél a megosztottságról?”

Lázár azt mondta, hogy az Egyesült Államokban is van halálbüntetés, pedig az demokrácia. Szerinte a Bibliában ott a szemet-szemért elv, és a halálbüntetésnek van visszatartó ereje is. Ma hatezerrel többen vannak Magyarországon, mint 2010 előtt –mondta. „A liberális olyan világ, ahol a pedofilokat védi és a bűnelkövetőket.”

Más azt kérdezte Lázártól, hogyha a közeli gyermekvédelmi intézményre valóban 11 milliárdot költöttek, miért omlik a fala? Kérdezték, hogy mi lett a repülőrajttal? A minisztert kérdezték a bezárt vasútvonalakról és a mozdonybeszerzésekről. Volt olyan fórumozó, aki megköszönte az M44-et.

Lázár arra számít, hogy a következő évben még nagyobb kiabálás lesz, mint ami van. „Fel fogjuk venni a kesztyűt.” Bele „fogunk állni ebbe, és le fogjuk győzni őket jövőre.” Lázár azt is mondta, hogy mi az „ellenfél politikája? Annyi, hogy minden szar.”

Megkérdezték Lázártól, hogy miért akarják kiszorítani a külföldi kiskereskedőket, és miért akarják, hogy a drágább hazai tulajdonú láncoknál – esetleg Mészáros Lőrincnél – vásároljanak a magyarok? „Egy német embernek megéri Magyarországon magyar embernek vásárolni, és egy magyar embernek nem?” Azzal folytatta Lázár, hogy „nem az a normális, ha a saját országunkba magyar vállalkozóktól vennénk?” Ehhez a kérdező hozzátette, hogy a LIDL és az ALDI sikeres piacilag. Lázár azt mondta: hogy ő a CBA-ba és COOP-ba jár vásárolni. Ezután kicsit elégedetlenkedni kezdett Lázár, hogy „miért nem találkozunk olyan magyar vállalkozót, aki cipőt tud eladni a magyaroknak?”

Lázár azt mondta, “ha ma lenne a választás, az 50-50, ki tudja.” Hozzátette: a “magyarok még nem döntötték el, merre van az előre. Van még egy év.”